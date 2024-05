SESTŘIH: Florida - Boston 1:5. Zacha dvakrát nahrával, Pastrňák 0+1

Druhé kolo play off NHL začali stejným výsledkem jako první. Hokejisté Bostonu zahájili souboj s Floridou jasným vítězstvím 5:1 (stejně jako proti Torontu) a získali první bod v sérii. O výhře na ledě Panthers rozhodli Bruins ve druhé třetině, kdy sice nejprve inkasovali, ale následně otočili z 0:1 na 3:1. Dva góly přidali ještě ve třetí dvacetiminutovce. Dvěma asistencemi se na obratu podílel český útočník Pavel Zacha. David Pastrňák si připsal jednu nahrávku. Klíčovým mužem klubu z Massachusetts byl ovšem brankář Jeremy Swayman, který pochytal 38 střel.

Právě Swayman je zatím nejlepším hráčem Bostonu v play off. V sedmi zápasech ani jednou nedostal víc než dva góly a drží úspěšnost 95,5 procenta. Suverénně tak vládne brankářským statistikám bojů o Stanley Cup.

Pětadvacetiletý americký gólman drží průměr 1,42 obdrženého gólu na zápas, což ho v této fázi play off řadí na první místo v klubové historii. „Mojí prací je chytat puky jakýmkoli způsobem. Jsem rád, že se mi to v play off zatím docela daří,“ řekl Swayman.

V prvním zápase konferenčního semifinále si dobrá čísla dlouho držel i jeho protějšek Sergej Bobrovskij. První gól dal ve 32. minutě domácí Matthew Tkachuk, vedení ale Floridě dlouho nevydrželo. Boston odpověděl po 67 vteřinách, kdy Pastrňák se Zachou využili špatné rozehrávky domácích a jejich práci zužitkoval Morgan Geekie.

„Měli jsme solidní start a dokonce jsme dali první gól. Pak jsme ale sundali nohu z plynu a udělali jsme několik chyb, které neměly přijít. Soupeř hrál dobře, ale myslím, že jsme mu to usnadnili,“ řekl Tkachuk, jenž bodoval i v šestém zápase play off.

I u druhé branky Bostonu byli na ledě oba čeští útočníci. Asistenci si ale připsal pouze Zacha, který na modré čáře posunul puk Parkeru Wotherspoonovi, jehož nahrávku za Sergeje Bobrovského poslal bek Mason Lohrei. Do konce druhé dvacetiminutovky Bruins přidali ještě jednu branku. Jednadvacet vteřin před sirénou zvýšil na 3:1 Brandon Carlo.

Před zápasem přitom nebylo jisté, jestli sedmadvacetiletý obránce nastoupí. Carlo neletěl s týmem, protože v Bostonu čekal na narození syna. Nakonec americký zadák velkou životní událost oslavil druhým gólem v letošním play off. „Bylo to celé trochu hektické, ale věděl jsem, že chci hrát. Teď jsem rád, že jsem nastoupil,“ řekl Carlo.

Ve třetím dějství Florida přestřílela Boston 16:8, góly ale dávali pouze Bruins. Justin Brazeau se stejně jako Lohrei prosadil poprvé v kariéře v play off a na konečných 5:1 zvýšil gólem do prázdné branky Jake DeBrusk.

Boston jednoznačnou výhrou vykročil za odvetou za loňské první kolo, v němž překvapivě podlehl Panthers 3:4 na zápasy.