Dvě prodloužení v NHL, slaví Rangers a Colorado. Nečas málem sestřelen

Útočník Caroliny Martin Nečas v zápase play off proti New York Rangers • profimedia.cz

Dva góly Rangers, kteří vyhráli v letošním play off i šestý zápas, vstřelil Alexis Lafreniere. První hráč draftu z roku 2020 otevřel v jedenácté minutě skóre a na začátku druhé třetiny vyrovnal na 2:2. Také Carolina měla dvoubrankového střelce: Jake Guentzel upravil na 1:1 a ve 39. minutě poslal hosty do vedení 3:2.

Rangers otočili výsledek v přesilových hrách. Z dorážek se prosadili v předbrankovém prostoru Chris Kreider a v prodloužení Trocheck. „Vůbec nevím, jak puk prošel do branky. Ale to je pro prodloužení v play off typické. Vyhrát mohl kdokoli a jsem vděčný, že jsme to teď byli my,“ uvedl Trocheck, který skóroval v pátém utkání za sebou a v play off nasbíral už deset bodů (5+5).

Třemi asistencemi se podílel na druhé výhře Rangers Artěmij Panarin. Ruský útočník překonal klubový rekord Jaromíra Jágra v počtu bodů v základní části i play off. Na kontě má 127 bodů za 52 gólů a 75 asistencí. Na druhé straně figuroval u všech tří branek Sebastian Aho.

Carolina přestřílela domácí 57:39, ale zaostává ve hře speciálních formací. Nevyužila v sérii žádnou z deseti přesilových her a ubránila jen pět oslabení z devíti. „Je to zřejmé. Při hře pět na pět jsme skvělí, bojujeme. Pravděpodobně by dnes stačilo ubránit jedno oslabení navíc anebo využít nějakou přesilovku, abychom vyhráli. Potřebujeme to zlepšit,“ uvedl kapitán Caroliny Jordan Staal.

Na sociálních sítích po utkání rezonoval moment, kdy obránce domácích Jacob Trouba vystartoval po Martinu Nečasovi. Zákrok mohl dopadnout hodně ošklivě, Trouba ale českého útočníka u mantinelu naštěstí o kousek netrefil...

Dallas, o jehož postupu do semifinále Západní konference rozhodl před dvěma dny Radek Faksa, výborně začal. Po úvodní třetině vedl o tři branky po trefách Ryana Sutera, Wyatta Johnstona a Jamieho Benna.

„Zůstávali jsme pozitivní. Bylo by jednouché utkání po první třetině zabalit. Cítil jsem, že ale hrajeme lépe, než ukazuje skóre,“ řekl lídr Colorada Nathan MacKinnon. „Nevěděli jsme, zda se nám obrat povede, ale chtěli jsme to alespoň zkusit. Nikdy nevíte, co se stane. Někdy je těžké udržet vedení. Známe to,“ doplnil.

Colorado snížilo v prostřední části na rozdíl jednoho gólu využitými přesilovými hrami, ve kterých skórovali Valerij Ničuškin a Cale Makar. V úvodu třetí třetiny vyrovnal Nathan MacKinnon a v čase 71:03 zařídil hostům vítězný vstup do série Miles Wood.

„Věděl jsem, že by se mohla projevit únava po vypjatém sedmém zápase s Vegas,“ uvedl trenér Dallasu Peter DeBoer. „Překvapilo mě, jak jsme na soupeře vlétli, ale v půlce utkání nám trochu došla energie. Soupeř možná potřeboval trochu více času, než se po pauze rozjel. Bylo vidět, že týden nehrál. Líbilo se mi, jak jsme je zatlačili v prodloužení, vytvořili jsme si větší šance. I přes prohru si můžeme odnést hodně pozitiv,“ doplnil.

Dallas i v páté sérii pod vedením DeBoera začal prohrou. V minulém kole s Vegas dokonce ztratil oba domácí zápasy.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:53. Lafrenière, 27:32. Lafrenière, 46:07. Kreider, 87:24. Trocheck Hosté: 15:07. Guentzel, 19:54. Orlov, 38:18. Guentzel Sestavy Domácí: Šesťorkin (Quick) – Fox, R. Lindgren, Schneider, K. Miller, Trouba (C), E. Gustafsson – Roslovic, Zibanejad (A), Kreider – Lafrenière, Trocheck, Panarin – Kakko, Wennberg, Cuylle – Rempe, Goodrow (A), Vesey. Hosté: Andersen (Kočetkov) – Burns, Slavin, DeAngelo, Skjei, Chatfield, Orlov – Svečnikov, S. Aho II, Guentzel – Jarvis, J. Staal (C), Teräväinen – Nečas, Drury, Martinook (A) – Noesen, Kotkaniemi, Comtois. Rozhodčí Sutherland, Furlatt – Alphonso, Murray Stadion Madison Square Garden, New York Návštěva 18 006 diváků