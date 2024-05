Pastrňák a Zacha jsou volní pro MS! Boston padl v závěru, dál jde Florida

Hokejisté Floridy zvítězili v Bostonu 2:1, sérii ovládli 4:2 a postoupili do semifinále NHL. Domácím nestačil gól Pavla Zachy, který by s Davidem Pastrňákem mohl posílit českou reprezentaci na mistrovství světa. Napodobili by tím útočníka Caroliny Martina Nečase, jenž s týmem vypadl o den dříve z play off a dnes by měl dorazit do Prahy. Radek Faksa může s Dallasem již oslavit postup do třetího kola, Stars ovšem musejí venku porazit Colorado. ONLINE přenos utkání sledujte na webu iSport.cz