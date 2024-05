NHL ONLINE: Florida vs. Rangers. Panthers doma bojují o srovnání série

Florida vstoupila do finále Východní konference výhrou v Madison Square Garden. V dalších dvou utkáních ovšem Panthers padli s New York Rangers v prodloužení a prohrávají tak v sérii 1:2 na zápasy. Zaberou před vlastními fanoušky a vrátí sérii do New Yorku za vyrovnaného stavu? Utkání začíná ve 2:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.cz.