Na hokeji v Norsku: párek v placce, pivo jen u baru. A Norové zasnoubení na Spartě!
PŘÍMO Z NORSKA | S vítězným zakončením venkovního tažení za Ligou mistrů narazili. Po výhře v rakouském Klagenfurtu se hokejistům Sparty postavil Storhamar, se kterým po ztrátě vedení prohráli 2:4. Porážku v dřevěné hale norského mistra těžce vstřebávali hlavně fanoušci Pražanů, kteří se za svým klubem do Skandinávie vydali. Zápas si nenechali ujít i Norové, kteří českému klubu oddaně fandí po velkou část života! Deník Sport a web iSport přímo v Hamaru sledoval, jak vypadá a co nabízí návštěva hokejového zápasu v severském městě.
Chystáte se na dovolenou do Norska? A jste hokejový fanoušek, který by vedle krás severské přírody rád viděl i zápas? Hamar nabízí obojí. Už při přesunu do historického města zhruba hodinu severně od Osla, které se může chlubit krásnými muzei, vás po velkou část cesty doprovází úchvatný pohled na největší norské jezero Mjösa.
Na cestovatele mířící i na hokej čeká tým Storhamar, který o víkendu hostil pražskou Spartu v rámci Ligy mistrů. Devítinásobný mistr Norska, který letos obhájil triumf z minulé sezony, nastupuje do zápasů v CC Amfi, dříve známější jako Nordlyshallen. Více než 30 let stará aréna, do které se vejde 7500 diváků, zaujme na první pohled. Díky dřevěnému zevnějšku, konstrukci i klenuté střeše připomínající lodě si v hale se strmými tribunami připadáte jako v gigantické stodole.
Největší překvapení ale čeká českého fanouška u občerstvení, kde musí počítat s několika rozdíly. Na své si nepochybně přijdou pivní nadšenci. V Hamaru nabízí především v plechovkách hned několik druhů piv, ale pozor. Byť v Česku bývá naprostou přirozeností brát si nápoj s sebou na místa na tribuně, v Norsku je tato možnost zakázána. Zlatavý mok si musí návštěvníci vypít u odděleného baru.
Zákaz neplatí pro nealkoholické nápoje v PET lahvích a pro jídlo, které by návštěvníka z Česka mohlo lehce zklamat. Na klobásu s chlebem zapomeňte. V CC Amfi vám za 35 norských korun (zhruba 73 českých korun) nabízí párek v placce. Alternativou na chuť či hlad jsou pouze popcorn, lupínky či cukrová vata.
Ptáček vytetovaný na ruce
Norskou nabídku v Hamaru poznala skupina sparťanských fanoušků, z nichž většina s Pražany vyrazila i na letecký trip do Klagenfurtu. Někteří příznivci Sparty měli také vážit cestu autem. „Mám informace, že několik fanoušků, kteří byli v Klagenfurtu, se autobusem vrátili do Prahy, kde přenocovali a letadlem pak hned letěli do Norska,“ prozradil tiskový mluvčí Marek Táborský.
Zřejmě nikoho by nenapadlo, že mezi příznivci z hlavního města České republiky v Hamaru byste narazili i na cizince či dokonce Nory. A přece! Tým kouče Pavla Grosse z ochozů podporoval místní postarší pár, pro který Sparta znamená už dlouhé roky srdcovou záležitost. „Fandím jí už deset let, ale Frank… Ten Spartu zbožňuje! A mnohem déle,“ řekla fanynka Sissel.
K Praze a hlavně Spartě má až nečekaně silné pouto. S manželem Frankem se totiž ještě ve Sportovní hale v Holešovicích zasnoubili. Na zápasy jejich milovaného klubu z Tipsport extraligy do Česka dál jezdí. „Minimálně dvakrát do roka,“ potvrdila Sissel s dresem bývalého sparťanského kapitána Františka Ptáčka. Její partner si někdejšího vynikajícího beka dokonce nechal vytetovat na ruku, stejně tak i sparťanská loga.
Díky práci pro bývalého klubového partnera měl Frank možnost chodit na zápasy Pražanů mnohem častěji. „Viděl jsem stovku domácích zápasů Sparty a deset venkovních,“ s radostí zdůraznil sparťan z Norska. Osobně se zná i s Ptáčkovým bratrem Bohuslavem, který hrával za norský Gjövik.
S manželkou vyrazili doma podpořit Spartu i před deseti lety, kdy Pražané poprvé v rámci Ligy mistrů hráli proti Storhamaru. Tehdy výběr ještě pod koučem Josefem Jandačem vyhrál v Norsku 3:2. Nyní se Frank a Sissel museli smířit s porážkou, zatímco se jejich sousedé radovali z parádního obratu.
Storhamar - HC Sparta Praha 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 16. J. Berglund (A. Martinsen, Liss), 27. A. Sandnes (Liss, Krupic), 34. J. Berglund (A. Martinsen, Espeland), 40. Rönnild (A. Martinsen, Dilling Hurröd) - 12. Řepík (R. Horák, P. Kousal), 16. R. Horák (P. Kousal). Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Hansen - Söstumoen, Braten (všichni Nor.). Vyloučení: 3:3. Využití: 2:1. Diváci: 4197.
Sestava Sparty: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Irving, Mašín, M. Seppälä, Sirota, N. Seppälä, Němeček - Řepík, Shore, Hyka - Chlapík, M. Špaček, Dzierkals - P. Kousal, R. Horák, K. Hrabík – M. Vitouch, D. Vitouch, Ton. Trenér: Gross.
