Slovácko bylo lepší, uznal Kozel. Jak je na tom Beran po nabídce ze Sigmy?
Hany do repre! Tento pokřik burácel kabinou Jablonce, který díky obří pomoci svého brankáře Jana Hanuše vykradl Slovácko a před zápasem Slavie skočil na druhé místo. Severočeši udrželi v Chance Lize neporazitelnost a trenér Luboš Kozel si čtvrté podzimní výhry hodně cenil. Fakt nebyla zadarmo, domácí hráli minimálně vyrovnanou partii. „Po většinu zápasu byli lepší,“ přiznal sympaticky kouč po triumfu 2:0.
Takhle vás na podzim ještě nikdo nepřitlačil, co?
„Tahali jsme za kratší konec. Podali jsme horší výkon než v předchozích zápasech. Nebyli jsme tak silní na míči, dělali jsme hrozně moc chyb. Hlavně v prvním poločase nám nešly nohy, neměli jsme dobrý pohyb. Domácí lehce překonávali z bloku střední pásmo a dostávali se do koncovky. Nebyl jsem vůbec spokojený, a to ani s defenzivou. Naštěstí nás po nařízené penaltě vysvobodil ofsajd. Pak jsme změnili rozestavení do defenzivní fáze a Slovácko se dostávalo do šancí hůř. Ale byli jsme pod tlakem a plno věcí jsme uhráli až ve vlastní šestnáctce, kde jsme silní. Za vítězství vděčíme naší efektivitě, prosadili jsme se při standardkách. Při hře nám to moc nefungovalo. Výsledek je pro nás hodně cenný, byť ne úplně zasloužený.“
Vděčíte za body také brankáři Janu Hanušovi?
„Samozřejmě. V první půli chytil střelu (Marka Havlíka), kdy už jsem si myslel, že je to gól. Zase ukázal rozhodující zákrok. Ve druhé půli tam bylo taky plno závarů, centrů. Není lehké bránit takhle hluboko Krmenčíka, Kvasinu. Hany nám mockrát pomohl. Slovácko je podceňované. Sice nemá moc bodů, hrálo defenzivně. Ale mělo těžké soupeře. Proto nám to poprvé odšpuntovali i dopředu. Ale my jsme jim k tomu trošku pomohli.“
Výborně zahrál i záložník Michal Beran, jenž má lukrativní nabídku z Olomouce. Jak je na tom nyní psychicky?
„Nebylo to pro něj samozřejmě jednoduché. Nějaké věci má v hlavě. Je jasné, že to toho hráče ovlivňuje. Mluvil jsem s ním o tom. Navíc pochází ze Slovácka. Jsem rád, že to odehrál tak, jak to odehrál. Má tady smlouvu a doufám, že bude dál hráčem Jablonce.“
Reprezentační nováček Martin Cedidla sundal po první půli masku na zlomeném nose. Vadila mu?
„Bylo to jeho rozhodnutí. Nebyl spokojený, protože neviděl na balon. Na tréninku je to přece jen něco jiného. Když měl míč dole pod nohama, skoro ho prý neviděl. Nevyhovovalo mu to. Proto šel do druhého poločasu bez masky. Ověřil si, že to jde i bez ní.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|2
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|3
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|4
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|5
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|6
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|7
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu