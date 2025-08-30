Bohemians trefila viróza. Není to covid, ptá se Veselý. Režim však byl podobný
Nakonec bral jeho tým bod za remízu 1:1, vyrovnal nějaké čtyři minuty před koncem, přesto Jaroslav Veselý, trenér Bohemians, zabrousil po utkání v Pardubicích na jiné téma. Zelenobílou partou prolétla viróza, zasáhla i jeho samotného. Nakonec, minulý duel s Mladou Boleslaví byl odložen. „Jestli je to covid? Nevím. Máme tak pět, šest kluků, kteří to neprodělali,“ láteřil reprezentační asistent.
V poločase ihned vyrazil za klíčovým útočníkem Júsufem Hilálem. Zeptal se ho, v jakém je stavu. Nakonec vysokého Bahrajnce střídal. „Včera přišel na trénink po čtrnácti dnech,“ prozradil kouč Bohemky Jaroslav Veselý.
Téma nemoci dlouze rozebíral, nic neskrýval. Potvrdil že v základní sestavě měl jen čtyři stoprocentně připravené muže, kupříkladu stopery Lukáše Hůlku s Janem Vondrou. „Neminulo mě to, ale nebyl jsem na tom tak hrozně jako jiní kluci. Spousta kluků, kteří nebyli stoprocentně fit, si něco přidá, protože to chce odehrát. I proto to nebylo stoprocentní od všech,“ povídal střelec vyrovnávacího gólu Adam Kadlec. „Připomínalo to covid, i když to asi nebyl. Kluci měli vysoké horečky. I když přišli třeba na trénink, tak v pořádku nebyli,“ popsal Adam Kadlec.
Realizační tým zkrátka skládal jedenáctku horkotěžko. Kupříkladu na delší domu nejsou k dispozici ofenzivní tahouni Jan Matoušek s Václavem Drchalem. „O prvního z nich jsme asi přišli na půl roku. Drchal už hrál s respiračním onemocněním v Karviné, neměl nastoupit,“ prozradil trenér.
Bohemians - podle jeho slov - prošla vlastně covidovým režimem. Před utkáním měl celek jen jedno společné video, připravoval se v osmi devíti lidech. „Ani jsme se společně nesvlékali, bylo to extrémních čtrnáct dnů,“ otřásl se Veselý.
Přesto mužstvo nakonec duel v Pardubicích zvládlo. Brankář Michal Reichl udělal obří chybu, domácí vedli, pak jim nebyl uznán druhý gól, jenž přišel těsně před půlí. Nakonec šlo o šesticentimetrový ofsajd… „To bylo asi zlomové,“ řekl trenér hostů.
„Už to spělo k tomu, že to zvládneme. Asi jsme měli být aktivnější po vstřeleném gólu,“ litoval domácí kouč David Střihavka. „Ještě po standardce. Kdybychom nevěděli kudy kam… Štve nás to, je to hrozná škoda. Je to z nedisciplinovanosti, což je daleko horší,“ doplnil.
Bohemka si na šanci počkala. „Spoléhali jsme na to, že jsou mladí, trochu labilní. To se nakonec potvrdilo,“ podotkl Veselý. „Je to tak, už jsem mluvil o tom, že bychom potřebovali nějakou zkušenost. Ale nesmíme se unáhlit,“ narazil na blížící se konec přestupního termínu Střihavka.
Pardubice loví protřelé - deník Sport psal o zájmu o gólmana Tomáše Vaclíka, záložníka Jakuba Peška, server inFotbal přihodil oslovení exolomouckého Filipa Zorvana.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|2
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|3
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|4
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|5
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|6
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|7
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu