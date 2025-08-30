Češi v Německu (ne)slavili. Schickovy góly, ale další ztráta. Hranáčův skvělý moment
Během sobotního bundesligového programu o sobě dávali vědět čeští fotbalisté. V Brémách táhl favorizovaný Leverkusen útočník Patrik Schick (29), jeho dvě branky ale nakonec přispěly pouze ke konečné remíze 3:3. Hoffenheim v základu s Robinem Hranáčem a Vladimírem Coufalem prohrál doma 1:3 se Stuttgartem, dvojice českých obránců ale odehrála velmi solidní zápas. Pozici si konečně získává Hranáč, který se blýskl skvělým defenzivním zákrokem na brankové čáře.
Leverkusen vedl v Brémách ve 35. minutě už 2:0, první branku obstaral Patrik Schick. Největší česká hvězda týmu ve druhém poločase proměnila penaltu na 3:1, což pro Schicka znamenalo 100. ligovou branku v kariéře v nejvyšších soutěžích a vstup do elitního Klubu ligových kanonýrů.
Penaltový faul přineslo také vyloučení domácího Niklase Starka, Leverkusen dohrával zápas s dvoubrankovým náskokem od 63. minuty a ještě v přesilovce. Ani to nedávnému bundesligovému šampionovi k výhře nestačilo. Brémy snížily po obrovské chybě nového gólmana Marka Flekkena, v závěru dlouhého nastavení nakonec srovnal mladý stoper Brém Karim Coulibaly (18).
Leverkusen přišel o jasný zápas, na startu sezony má po dvou kolech v tabulce pouhý bod. Schick před odjezdem na reprezentační sraz zapsal dvě branky, z týmového pohledu ale nic slavit nemohl. „První poločas jsme měli pod kontrolou, dostali jsme ale naprosto zbytečný gól. Způsob, jakým jsme zápas odehráli, určitě nesplnil naše očekávání,“ hodnotil utkání trenér Leverkusenu Erik ten Hag, který v létě vystřídal na lavičce extrémně úspěšného Xabiho Alonsa. Zatím se někdejšímu kouči Manchesteru United příliš nedaří a s celou organizací se od prvních bundesligových kol dostává pod tlak.
„Já jsem kapitán, který má naši loď držet pohromadě,“ zlobil se po ztrátě v Brémách nový týmový lídr Robert Andrich. „Nezvládl jsem to, jako první se musím zeptat sám sebe, proč se to nepovedlo.“
Leverkusen prochází obří proměnou, v létě vedle trenéra Alonsa opustili kádr další klíčoví hráči v čele s nejlepším německým fotbalistou Florianem Wirtzem. „Co se nám přihodilo za stavu 3:1, vystihuje naši současnu situaci. Příliš mnoho lidí se zabývá jinými věcmi, soustředí se spíš sami na sebe a ne na tým. Podle toho zápas vypadal,“ dodal kriticky nový kapitán týmu.
Dva čeští hráči nastoupili za Hoffenheim doma proti Stuttgartu. Stejně jako v prvním kole proti Leverkusenu figurovali v základu obránci Vladimír Coufal a Robin Hranáč. Ve čtyřčlenné defenzivní linii hráli vedle sebe na pravé straně a oba odehráli velmi solidní zápas.
Po ročním martyriu, kdy se několikrát nedostal ani do nominace na zápas, se začíná prosazovat Hranáč. Na pozici stopera zaujal několika výbornými defenzivními zákroky, v prvním poločase dokonce vykopával balon v těžké situaci z brankové čáry. Hoffenheim nakonec prohrál 1:3, Coufal ani Hranáč ale v inkasovaných brankách prsty neměli. Slavit týmový úspěch stejně jako Schick nemohli.
„Ale v zásadě jsme na správné cestě; všichni táhnou za jeden provaz, jako tým se ubíráme stejným směrem,“ zdůraznil střídající Grischa Promel, který v závěru snížil na konečných 1:3.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2
Frankfurt
|2
|2
|0
|0
|7:2
|6
|3
St. Pauli
|2
|1
|1
|0
|5:3
|4
|4
Wolfsburg
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5
Augsburg
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|6
Union Berlin
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Köln
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|9
Hoffenheim
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|10
Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|11
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|3:3
|1
|12
Leverkusen
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|13
Mönchengladbach
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|14
Hamburger
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
|15
Werder
|2
|0
|1
|1
|4:7
|1
|16
Mainz
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|17
Freiburg
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|18
Heidenheim
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup