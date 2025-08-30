Frťala: Ani jsem nezvyšoval hlas, zdraví mám jen jedno. Co možný odchod Trubače?
Teplice jsou v obrovské krizi. V úvodních šesti kolech nasbíraly pouhé tři body a do první reprezentační přestávky půjdou z předposledního místa. Čtvrtou porážku v řadě Skláři kousali v Karviné, kde podali ospalý a mdlý výkon. Chyběly jim jakékoliv emoce. „Jestli chceme hrát v lize důstojnější roli, nad tím vším se musíme zamyslet,“ uvedl teplický trenér Zdenko Frťala po porážce 1:4.
Co vám nepovedené utkání ukázalo?
„Z naší strany jsem viděl odevzdaný tým, který propadl ve všem, ať to byly souboje, rychlost nebo standardní situace, kterými si můžete pomoct. Výsledek by pro nás ještě milosrdný.“
Co se teď odehrávalo v kabině? Asi se shodneme, že výkon mužstva byl ospalý, mdlý a bez emocí.
„Po zápase jsem ani nezvyšoval hlas, protože zdraví mám jen jedno. Spíš to bylo o tom, jak jsme byli na utkání připraveni, ať už z mé strany, nebo ze strany hráčů. Jestli chceme hrát v lize důstojnější roli, nad tím vším se musíme zamyslet a reprezentační přestávku využít k tomu, abychom si uvědomili, že hazardujeme s přízní fanoušků. Kromě dvou hráčů to co se týče nasazení a bojovnosti nesplnilo to, co si od týmu představujeme.“
Může vám reprezentační přestávka jedině pomoct? Máte jen tři body, v tabulce jste předposlední...
„Jednoznačně. Pauzu uvítáme, abychom se o hodně věcech pobavili a abychom už takový výkon nepředvedli. Je mylné si myslet, že soupeři, kteří proti nám nastupují, nám body dají zadarmo. O tomhle všem se musíme pobavit, vyhodnotit si přístup i kvalitu a zároveň věřit tomu, že spoustu věcí si uvědomíme a změníme.“
Dva góly vám dal váš bývalý svěřenec Abdallah Gning. Čím si vysvětlujete, že hráč jeho kalibru dostane od obrany tolik prostoru?
„Abu ukázal, že v zakončení je nebezpečný, a že se tady cítí v nějaké herní pohodě. Ale neprohráli jsme jen kvůli tomu, že jsme neuhlídali Abdallaha. Byla tam hromada chyb.“
Poprvé v lize v základní sestavě nastoupil Jakub Jakubko. Jak jeho výkon hodnotíte?
„Myslím si, že celá naše obrana zklamala, nejen Jakubko. Góly se ale nedostávají pouze kvůli obráncům, je to práce celého týmu. Nechci vinit jednotlivce, ale myslím si, že ani jeden hráč nepodal svůj optimální výkon. Možná jedinými dvěma hráči, které můžu pochválit, je Auta a Benji (Nyarko), který ukázal, že může být nápomocný.“
V posledních dnech se hodně psalo o Danielu Trubačovi. Je ve hře, že by ještě před koncem přestupního období přestoupil? Zájem měly projevit Baník i Olomouc.
„To, že se o Trubyho zajímají některé ligové týmy, všichni víme. Je to i mediálně prezentováno. Teď je to o tom, aby si uvědomil, že pokud bude v Teplicích, měl by podávat úplně jiné výkony, protože laťku si nastavil hodně vysoko. Jestli má pořád v hlavě nějaký jiný tým, musíme si s ním sednout a udělat rozhodnutí, které po repre pauze bude definitivní. Myslím si, že vliv na výkony, které předvádí, to určitě má.“
Je pravda, že smlouvu, která mu končí v roce 2026, už definitivně neprodloužil?
„Nevím, že by Trub smlouvu neprodloužil. Jestli on vám na to podal tuto odpověď, nevím, je to jeho osobní záležitost.“
Budete chtít naopak ještě někoho přivést?
„Jednoznačně. To, co jsme v Karviné předvedli, budeme konzultovat s majitelem a sportovním vedením. Co se nám povede, to zatím nevíme, ale budeme věřit. Hráče bychom rádi uvítali.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|2
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|3
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|4
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|5
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|6
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|7
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu