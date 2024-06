Vrbata o vzestupu Floridy: Investice, na trénink v pantoflích. Čím tak láká?

V NHL nastřádal obdivuhodných 1057 startů, posledních dvaačtyřicet v sezoně 2017/18 na Floridě. „Byla mou poslední destinací, vybaví se mi konec kariéry. S tím mám klub spojený,“ vzpomíná někdejší vynikající útočník Radim Vrbata (42). Na zámořskou ligu nezanevřel ani poté, co výstroj zamknul do kůlny. „Play off je vrchol, sleduju ho,“ říká před startem finále mezi Floridou a Edmontonem v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.