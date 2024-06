Rychlovský: Detroit? Nemažou mi med kolem pusy, super. Liberec doporučuju

V předminulé extraligové sezoně trefil devětkrát cíl, mezi Bílými Tygry platil za talent, co by mohl rozkvést. Rok na to dostal větší prostor a na ligovém galavečeru už si šel pro cenu Sportu určenou nejlepšímu kanonýrovi. Další odměna přišla během šampionátu, z kanceláře generálního manažera Steva Yzermana dorazily papíry k podepsání. „Kdyby mi to před rokem někdo řekl, asi bych mu nevěřil,“ usmívá se v rozhovoru pro iSport.cz dravec, schopný okamžitě se zařadit do sestavy týmu z Hockeytownu.

Jak životní krok prožíváte?

„Za posledních 365 dní se kolem mě událo tolik věcí, že se mi život obrátil vzhůru nohama. Loni bych nečekal, že se mi kariéra nastartuje tímhle doslova raketovým způsobem. Určitě si toho moc vážím. Udělám maximum pro to, abych se v hokeji posouval dál.“

NHL byla vaším snem, jen jste asi nečekal, že přijde tak brzy, co říkáte?

„Podle mě každý kluk, co hraje hokej, by měl mít za cíl podepsat smlouvu v NHL. Ať je vám pět nebo osmadvacet let, měli byste snít o vstupu do nejlepší ligy světa. Já takhle nastavenou hlavu měl, snažil jsem se každý den dělat vše pro to, abych se tomu cíli aspoň přiblížil. Naštěstí se mi to povedlo. Nastává další životní etapa, nový kus kariéry. Čeká mě spousta nových věcí a výzev, ale strašně se na to těším a můžu slíbit, že odevzdám maximum.“

Překvapila vás některá z gratulací k velkému přestupu?