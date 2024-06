Finále č. 7 bude! Panthers rozzuřil zrušený gól: Je to případ pro CIA

Radost střelce Warrena Foegela z Edmontonu poté, co dopravil puk do sítě po přihrávce Leona Draisaitla • ČTK

Nejprve v osmé minutě po skvostné přihrávce Leona Draisaitla otevřel skóre Warren Foegele. Další ťafku přidal za Oilers už po 46 sekundách druhé části Mattias Janmark. Edmonton v tu chvíli ovládlo nadšení. Šance, že by se historický obrat z depresivního stavu 0:3 na zápasy přece jen mohl podařit, výrazně vzrostla.

Jenže opojný pocit trval jen krátce. Přesněji deset sekund. Útočným pásmem se jako uragán prohnal Barkov a dorážku procpal kolem švédského obránce Philipa Broberga i bezmocného brankáře Stuarta Skinnera. Euforie byla tatam.

Najednou se ovšem ze střídačky přihlásil trenér Kris Knoblauch. Spolu se svým štábem pojal podezření na porušení pravidel při přechodu modré čáry a zalarmoval rozhodčí. Ti po poradě u videa vynesli výrok, který dal domácí straně za pravdu.

„Nikdy stoprocentně nevíte, ale měli jsme za to, že když útočící hráč vstoupil do pásma, puk se ještě stále dotýkal modré čáry. Vždy záleží také na úhlu kamery, ale z toho, co jsme viděli, jsme vytušili, že branku odvolají,“ popsal tok myšlenek Knoblauch.

Svým způsobem rozhodující moment utkání. Namísto toho, aby se Cats po dvou úderech nadechli, ztratili koncentraci. K sudím ustavičně gestikuloval i trenér Paul Maurice, který nebyl s to pochopit, proč se rozhodli právě tímto způsobem.

„Řekli mi, že se k výroku přiklonili až na základě úplně posledního obrázku, který měli k dispozici,“ argumentoval kouč po utkání. „Já jsem takové záběry neměl, proto jsem byl rozzuřený. Neříkám, že to ofsajd být nemohl, osobně bych si ovšem výzvu nevzal. Prohlédneme si ty obrázky ještě jednou, povoláme na ně CIA,“ hovořil ironicky.

S naprosto odlišnou emocí samozřejmě reagovali domácí. „Šlo o skvělou práci našeho video oddělení,“ byl přesvědčený v televizním rozhovoru už o přestávce obránce Mattias Ekholm. „Je to trochu nevděčná pozice, kdy sedíte na tribuně a musíte být připravený zachytit podobnou situaci. Klukům se to povedlo,“ pochválil kolegy z týmu.

Zcela zaslouženě. Rozdíl mezi pozicí kotouče a zadní bruslí projíždějícího hráče by se snad nedal naměřit ani pravítkem. Práce spíš pro lupu či mikroskop. „Hodně nám to pomohlo,“ věděl domácí stratég Knoblauch.

Ale třebaže odvolaný gól s osudem šestého finále hnul, nebyl zdaleka jediným hybatelem děje. Vstup do zápasu Oilers zcela ovládli, do startu 15. minuty vykazovali příznivý poměr střel 10:1. K tomu se jim znovu famózním způsobem dařilo oslabení, v sérii dosud z 19 početních nevýhod inkasovali pouze jednou.

Stav 3:0 zařídil v čase 38:20 Zach Hyman, když ujel obraně v čele s chybujícím Gustavem Forslingem, smolařem večera, jenž byl do té doby u všech inkasovaných branek Floridy. Naději pro tým ze slunného poloostrova sice druhým, tentokrát již platným (a naprosto úchvatným) gólem vykřesal Barkov, ale jeho snaha nestačila.

Na zbytek střel měl jednoznačné odpovědi brankář Stuart Skinner, který v klíčových fázích série znovu vykvetl. Těsně před koncem, kdy tlak Floridy sílil nejvýrazněji, zakročil vyrážečkou proti Samu Reinhartovi. Pak vytáhlý gólman dokonce asistoval u páté trefy do odkryté klece.

Panthers musí ovšem hlavní důvod zkázy hledat u sebe. „Zůstáváme na jedné straně hřiště, musíme hru víc přenášet. Když pak soupeř pracuje dobře hokejkou a blokuje...“ posteskl si rozmrzelý Maurice.

Zatímco ve třech předchozích případech Florida sérii uzavřít mohla, nyní už musí. Jinak jí místo Stanley Cupu zbydou jen oči pro pláč. Poslední duel sezony bude hostit na svém ledě v noci na úterý.

„Jsme tady, abychom vyhráli Stanley Cup bez ohledu na to, jestli se nám to podaří po pěti, šesti nebo sedmi zápasech. Potřebujeme jednu výhru. Musíme se na to soustředit,“ burcoval ještě před utkáním člen čtvrté letky Kevin Stenlund, jehož slova mezitím nabrala na váze.

Pár bezesných nocí zřejmě čeká i kouče Maurice. Ne že by se s krizí svého týmu nesnažil vypořádat. Pro šestý mač namísto pomalejšího Kyleho Okposa poslal na led odpočinutého Nicka Cousinse, zakládání první přesilovky svěřil do rukou Oliveru Ekmanu-Larssonovi. Nic...

Mlaskat mohou nestranní fanoušci, neboť hokejová vřava ještě nekončí. Kalendář s programem pro sezonu 2023/24 postoupil do nejzazšího termínu. Kdo by to po třech úvodních bitvách finále vůbec očekával.