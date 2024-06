Nejlukrativnějším smlouvám vévodí Pastrňák. Ale i Holík bral kdysi víc

Filip Hronek ve středu uzavřel kontrakt, jaký žádný jiný český obránce neuzavřel. Opora Vancouveru se podepsala pod dohodu, která mu v příštích osmi letech vynese 58 milionů dolarů, asi 1,33 miliardy korun. S celkovou sumou se dostane do pětice nejtučnějších kontraktů, jaké kdy zdejší hokejisté v NHL uzavřeli. Web iSport.cz přináší historický přehled nejvyšších smluv českých hráčů v nejslavnější lize. Zajímavě vychází srovnání dvacet let (a více) starých kontraktů u Jaromíra Jágra, Dominika Haška či Roberta Holíka. Skutečná hodnota jejich smluv byla tehdy o dost vyšší, než je nyní u bostonského esa.

Před dvěma roky měla sedmnáctka draftu z roku 2012 na výběr: buďto se domluvit s Sharks na obřím kontraktu, anebo vstoupit na trh volných hráčů s lepším výhledem na zisk Stanley Cupu. Vyhrála první varianta a osmiletý úpis s ročním výdělkem přes osm milionů. „Přemýšlel jsem o všem možném, do poslední chvíle jsem nevěděl, co a jak bude. Teď už můžu v klidu spát a soustředit se pouze na hokej,“ oddechl si. V té době však bylo zřejmé, že San Jose bude ještě nějaký ten rok trpět v podpalubí NHL. A už po necelých dvou sezonách přišla změna, trejd do Vegas k obhájcům trofeje. „Výměnu jsem musel schválit, dlouho jsem však neváhal. O tom, že se něco může stát, věděla jen manželka. Pro všechny šlo o velký šok,“ netajil po změně adresy.

V 25 letech a po životní sezoně se propracoval ke kontraktu, který jej v tu dobu zařadil mezi desítku nejlépe ohodnocených hráčů NHL. Z průměrné roční mzdy 4,5 milionu dolarů skočil na 8,25 milionu. „Jeden z nejlepších momentů mého života,“ pravil tehdy Voráček. Jeho agent Petr Svoboda měl v jednání s vedením Flyers slušné náboje, ryšavý útočník téměř až do konce sezony bojoval o Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče ligy, nakonec skončil v bodování pátý se ziskem 81 bodů (22+59). V létě 2021 byl na vlastní žádost trejdován do Columbusu, poslední rok smlouvy i kariéry (2023/24) strávil papírově v Arizoně.

2. Jaromír Jágr - 77 milionů dolarů

podpis: 2001

délka: 7 let, plus opce na osmý rok za dalších 11 milionů

průměrný roční výdělek: 11 000 000 dolarů

klub: Washinghton Capitals

Po 11 letech v Pittsburghu vyměnili superstar do metropole USA, kde před sezonou 2001/02 Jágr podepsal tehdy jeden z nejtučnějších kontraktů hokejové historie. Vše vypadalo zalité sluncem. „Do pěti let vyhrajeme Stanley Cup. No, možná do tří,“ usmíval se Jágr. V reálu už po dvou sezonách se řešilo, co dál. Osmašedesátka se trápila, ani Washington nebyl spokojený. Hledal se zájemce, jenž převezme závazky. Nakonec padla volba na Rangers, jimž Capitals přispívali ročně na Jágrovu mzdu mezi 4 až 4,5 miliony dolarů. „Největší hráčskou smlouvu v NHL přesouváme týmu, který ji dokáže absorbovat. Nám díky tomu poskytuje možnosti, jak zlepšit vlastní tým,“ vylíčil majitel klubu Ted Leonsis.