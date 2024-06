Před rokem mu záhadně zemřel otec. Nyní Mičkov míří z Ruska do NHL

Během šampionátu v Česku se začalo spekulovat o možném odchodu Matveje Mičkova z Ruska do NHL. Bylo to překvapení. Jeden z největších hokejových talentů posledních let měl totiž podepsáno s Petrohradem až do roku 2026. Po měsíci spekulace nabraly reálné obrysy. Devatenáctiletý rodák z Permu posílí Philadelphii.