Maurice a jeho cesta ke slávě: právník i vyhořelý trenér. Málem přišel o oko

Florida čekala na Stanley Cup od vstupu mezi elitu v roce 1993. Trenér Paul Maurice na něm začal pracovat zhruba ve stejnou dobu, když se ještě před třicítkou stal koučem Hartfordu. Víc zápasů než on v NHL odtrénoval Scotty Bowman, který by z prstenů za výhry mohl klidně koupit jeden ostrov v Tichomoří. Maurice čekal. Až s Floridou se jeho cesta naplnila, v sedmém finále vyhrál jeho tým nad Edmontonem 2:1. „Není to takové, jaké jsem si myslel, že to bude. Je to mnohem lepší,“ řekl kouč.

Držel v rukou Stanley Cup, zavřel oči a pomalu ho sunul nad hlavu. Trenér Paul Maurice si pak dělal srandu, že už hodně dlouho nebyl v posilovně a hokejový poklad je daleko těžší, než čekal. Nikdy si na něj nesáhl, až teď. Pracoval dlouhých 26 sezon v NHL, než se dočkal. Je mu teprve 57 let, ale když si uvědomíte, že pod ním hráli Paul Coffey, Robert Kron a ještě existoval tým Hartford Whalers? Trénuje vážně dlouho.

Server The Athletic oslovil po finále Floridy s Edmontonem některé jeho dávné spolupracovníky, teď konkurenty. Rychle poznáte, jak si Maurice váží, což sedí asi na každého, kdo ho poznal. „Na rovinu, takovým chlapům prostě fandíte,“ odvětil trenér Caroliny Rod Brind'Amour, který zažil pod Mauricem prohranou finálovou sérii 2002 za Hurricanes.

„Lepšímu člověku se to stát nemohlo,“ přidal gratulaci kouč Dallasu Peter DeBoer, někdejší Mauricův asistent.

K Panthers přivábil současného kouče v roce 2022 generální manažer Bill Zitto. Chlap, který vystudoval práva, v hokeji kariéru rozjel jako agent a zastupoval třeba Tima Thomase nebo Tuukku Raska. Generálním manažerem Floridy se stal v roce 2020 a jako by to byl pravěk. Protože tehdy platilo, že Panthers nevyhráli od roku 1996 žádnou sérii play off. Tenkrát doklusali do finále Stanley Cupu s Radkem Dvořákem nebo Martinem Strakou.

A pak šlus, jak když utne. Nevytrhnul je Olli Jokinen, Tomáš Vokoun, Roberto Luongo, Jaromír Jágr ani Pavel Bure. Když už do play off, tak fofrem ven.

Až Zitto, člověk, který nikdy hokej na vrcholové úrovni nehrál, trefil směr. Vzal trenéra, který to na nejvyšší scénu s hokejkou taky nedotáhl. V 17 letech při zápase juniorky málem přišel o oko, skoro přišel o zrak, a tak v 21 letech začal trénovat.

Paul Maurice se stal Zittovým jackpotem. Na Floridě se totiž spojily dvě silné linie.

Tým, který měl talent a divokou ofenzivní složku, jen potřeboval někam nasměrovat.

Muž, který v lize působí mnohem déle, než si jste ochotni vůbec připustit. Jen nikdy nedošel až na úplný vrchol. Navíc před Vánocemi 2021 ve velkých emocích odstoupil z trenérské pozice ve Winnipegu. Pochopil, že se něco děje.

U Jets, které si zamiloval, se dostal na hranu profesního vyhoření, poznal to a odstoupil. Potřeboval vypnout, hokeje bylo moc. „Byl i dostatečně ohleduplný k celé organizaci. Řekl, kde se zrovna nachází, to by většina lidí neudělala a přesně tohle vypovídá o charakteru člověka, jakým je Paul,“ pronesl Jim Rutherford, nyní generální manažer Vancouveru, který Maurice dvakrát najal jako trenéra Caroliny (Hartfordu) a dvakrát ho propustil.

Přesto se z nich stali velmi blízcí přátelé. Maurice se postavil na lavičku Hartfordu v NHL v listopadu 1995, kdy mu bylo teprve 28 let. Vedl starší hráče, než byl on sám, což byla těžká mise, ale poradil si.

Když se organizace přesunula do Caroliny, Stanley Cup vyhrála v roce 2006, ale už bez něj. Rutherford ho pak s manželkou pozval na večírek. Dva roky zpátky ho tedy vyhodil, tým vedl Peter Laviolette, ale Maurice s paní dorazili. „A já mu ten večer řekl, že by mě nic neudělalo šťastnějším, než kdybych ho viděl ten pohár vyhrát,“ řekl tehdejší šéf Hurricanes. „Tenkrát jsem to vážně přesně takhle cítil a měl jsem tušení, že jednou to vyjde.“

Když Florida slavila svůj první Stanley Cup v historii, paní Mauriceová reportérům dojatě vykládala: „Přišel čas, on si to hrozně zaslouží.“ Z očí jí tekly slzy.

Panthers ladili v posledních letech skvělý tým, silný dopředu. Jen ofenzivní stroj bylo potřeba trochu zkrotit a dát mu řád. Proto si Bill Zito vyhodnotil, že je čas oslovit Paula Maurice, který půl roku odpočíval. Nakonec kývnul, že má šťávu. „Když jste s Paulem v kontaktu a máte tu čest ho opravdu poznat? On je nejlepší trenér na světě,“ usmál se šéf klubu.

„Když jsem měl tisící zápas, Paul mi poslal zprávu. Zrovna rybařil. Není to tak dávno, kdy si myslel, že s trénováním skončil, a rok od té události šel do finále Stanley Cupu, po dvou letech ho vyhrál,“ přidal Peter DeBoer.

Co se týká odtrénovaných zápasů v základní části, je před Mauricem jen legendární Scotty Bowman. Jenže ten pohár za svoji éru vyhrál devětkrát. Současný kouč Floridy zvládal zlepšovat své týmy, dvakrát s nimi došel do finále, dočkal se až v tom třetím.

Stejně vůbec nemluvil o sobě. I ve chvíli absolutní euforie zůstal ve stejné pozici jako třeba Radim Rulík na posledním MS. „O mě nejde. Tohle jsem neřídil já, tohle dokázali všichni hráči, oni jsou jiní a říkám to od prvního dne. Dokážu sedět a hodiny se na ně dívat jen proto, že se mají rádi. Kdyby mi to prošlo, sedím na tribuně a jen se dívám,“ řekl.

Pronesl spoustu emotivních vět. Jedna z těch nejsilnějších zazněla v televizním přenosu: „Jestli můžu ještě jednu věc, přál bych si, aby Winnipeg vyhrál další Stanley Cup.“

Když po zisku Stanley Cupu pronese útočník Sam Bennett následující věty? „Nikdy jsem nepoznal lepšího trenéra. Jemu opravdu záleží na hráčích, na celém týmu.“ Tak nějak mu věříte.

Trenéři v historii NHL (základní část)

podle zápasů

Scotty Bowman (1968-2002): 2 141 Paul Maurice (1995-): 1 849 Barry Trotz (1999-2022): 1 812 Lindy Ruff (1998-): 1 774 Joel Quenneville (1997-2022): 1 768

podle výher

Scotty Bowman (1968-2002): 1 244 Joel Quenneville (1997-2022): 969 Barry Trotz (1999-2022): 914 Paul Maurice (1995-): 869 Lindy Ruff (1998-): 864

Kariéra Paula Maurice mezi dospělými