Největší zklamání. Draisaitl plakal, zranění zamlčel: Abych byl upřímný…

Přesně pro tyto momenty měl být Draisaitl stvořený. Vzít tým na záda a sprintovat do kopce, na jehož vrcholu stojí svatý grál jménem Stanley Cup. McDavid úkoly osobnosti a lídra mančaftu zvládl, jeho německý kumpán tentokrát ne. Bezpochyby jedna z maličkostí, která nakonec rozhodla ve prospěch Panthers.

„Jsme placení od toho, abychom ve velkých momentech ještě povýšili svou laťku,“ přiznal sám Draisaitl, když se v průběhu série druhého kola proti Vancouveru bavil se zámořskými novináři o své náročné a nezáviděníhodné úloze.

Do vyřazovací fáze vstoupil jako nespoutaný živel, bodoval ve 13 zápasech v řadě, z toho hned devětkrát zvládl minimálně dva zápisy do statistik. Sváděl s McDavidem pozoruhodný závod o post hlavní hvězdy týmu, skvěle se doplňovali. Až neprávem byl občas kanadský kapitán vnímaný jako důležitější článek party z Edmontonu.

„To je v pořádku,“ netrápil se srovnáním Draisaitl při postupu do finále. „Dobře vím, že jsem skvělým hráčem, umím si to racionálně vyhodnotit. Jsme s Connorem rozdílní hokejisté. Uvědomuji si, co jsem schopný přinést na stůl.“

Jenže Draisaitlova záře vymizela v nejhorší možné chvíli. Jako by mu proti Panthers došel dech. Na vině mohla být i zranění, podle zpráv insiderů dohrával se zlomeninou prstu. „Nechci o tom mluvit,“ odmítl centr Edmontonu komentovat svůj zdravotní stav po konci play off.

Faktem je, že v sérii nezvykle bodoval pouze třikrát. Při debaklu 8:1 sebral dvě asistence, zásadní podíl měl na třetím vítězství mužstva z Alberty, kdy po jeho skvostném pasu otevřel skóre utkání Warren Foegele. Jenže toť vše z finálové produkce osmadvacetiletého rodáka z Kolína nad Rýnem.

Historický obrat z 0:3 na 4:3 Oilers nedotáhli. „Abych byl upřímný, asi jsem se nikdy necítil hůř,“ vyznal se Draisaitl po posledním duelu sezony. „Momentálně to hodně bolí. Chyběly dva góly. Myslím, že jsme měli dost šancí, abychom zápas dostali do prodloužení.“

V závěrečné dvacetiminutovce hostující trenér Kris Knoblauch při snaze o srovnání Draisaitla spojil s McDavidem. Na led skákali neustále, prakticky ob střídání. Důvěru kouče tank s českými kořeny neztratil. Prokletí už nicméně zlomit nedokázal.

„Bude nás to nějakou dobu bolet… Pak se musíme soustředit na další sezonu. Sešla se nám úžasná parta, spousta skvělých charakterů. Bojovali jsme až do konce,“ hledal pozitiva navzdory viditelnému zklamání Draisaitl.

