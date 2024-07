Nashville se utrhl! Má Stamkose i další hvězdy, chce jít po Stanley Cupu

Nashville vystoupil ze stínu. Měl solidní hráče, sestavu tak na hranu play off, maximálně pro první kolo. Generální manažer Barry Trotz ale jako kdyby ve městě country popadl elektrickou kytaru, říznul do strun a rozjel ostrý rock. „Co se týká volných hráčů, budeme aktivní, jak jen to půjde,“ sliboval, než se v NHL otevřel trh. Jakmile se stalo, podepsal tři velká jména za celkem 112,5 milionu dolarů. Utrhl i největší eso, co bylo k dispozici, plácl si se Stevenem Stamkosem.

Už v neděli bylo hodně pravděpodobné, že jedna velká éra v NHL skončí. Tampa si zvolila Stevena Stamkose jako jedničku draftu v roce 2008. Pravák s výjimečnou ranou z první nikde jinde nehrál, dříve odmítl i odchod do Toronta a prodloužil u Lightning. Dvakrát s nimi vyhrál Stanley Cup, stal se kapitánem, nastřílel 555 gólů. Jenže další už bude ládovat jinde.

Se čtyřiatřicetiletou ikonou se klub nedokázal domluvit na nové smlouvě. „Plán je takový, že Steven otestuje trh s volnými hráči. Rozumím tomu, že když jste takhle blízko, je lákavé zjistit, co vám trh nabízí,“ uvedl generální manažer Julien Brisebois.

Měl představu, že Stamkose podepíše za relativně nízké peníze. Doteď si Stamkos vydělal v NHL 99 milionů hrubého. Slevu svému starému klubu podle zámořských insiderů dal, ale ne takovou, jakou by si Tampa přála. Takže hvězda celé ligy mění poprvé v kariéře dres.

Pozor, nejde o vyčichlého starého psa, který dojíždí kariéru. V poslední sezoně Stamkos nastřílel 40 gólů, pořád umí velké věci. „Bez ohledu na to, že mi končila smlouva, myslím, že jsem hrál dobře. Tohle jsem i říkal v Tampě, nebude mít na můj hokej žádný vliv, jestli mi kontrakt končí, nebo ne. Je to i něco, na co jsem hrdý, že tohle jsem splnil,“ pronesl v rozhovoru pro televizi Sportsnet těsně po novém podpisu. „Chtěl jsem kariéru dohrát v Tampě, ale to se nepovede,“ přidal.

Kývl Nashvillu, kde se upsal na další čtyři roky za osm milionů dolarů na sezonu. Generální manažer Predators Barry Trotz rozjel velkou hru. Podepsal i další žádané hráče, útočníka Jonathana Marchessaulta (5,5 milionu ročně na pět let) a obránce Bradyho Skjeiho (7 milionů ročně na 7 let). Pár dní dozadu podepsal osmiletou smlouvu s brankářem Juusem Sarosem (7,74 milionu ročně). Vystřelené miliony znamenají, že Nashville chce jít po Stanley Cupu.

V kádru má jednoho z nejlepších beků NHL Romana Josiho, stále kvalitního centra Ryana O´Reillyho nebo střelce Filipa Forsberga.

Příchod Stamkose je událost. Nebo je větší vlastně jeho odchod? Ze studia stanice Sportsnet, která sledovala v přímém přenosu otevření trhu s volnými hráči v NHL, taky padla otázka: „Co se stalo? Jsi kapitán, vítěz, proč odchod?“

Bylo cítit, jak je Steven Stamkos u telefonu rozpačitý. „Sám sebe se na tuhle otázku ptám taky a slyším kolem mě, jak je to záhadné a divné. Miloval jsem hrát za tohle město i skvělé spoluhráče. Možná ne každý to ale viděl stejně. Ale jsem velký chlap, s tím se zkrátka musím vyrovnat, tak jsme se taky pustili do práce.“

Z Nashvillu se stává TOP adresa. „Jasně, to je věc, na kterou se díváte, tím spíš v bodě kariéry, do kterého jsem se teď dostal. Chcete jít do týmu, který chce uspět v play off a míří vysoko,“ těší se Stamkos.

Predators velké hvězdy lovili jen jednou. V sezoně 2006/2007 dali dohromady tým s Paulem Kariyou a Peterem Forsbergem, ale stejně vypadli v prvním kole play off. V roce 2017 hrál tým finále, teď by evidentně chtěl mít stejné plány znovu.