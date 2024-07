České změny v NHL: Nosek k mistrům, šance pro Stezku. Stěhuje se i Patera

Trh s volnými hráči v NHL se v pondělí 1. července naplno rozjel. A změny se týkaly také několika českých hráčů. Jakub Lauko byl už v průběhu draftu vyměněn z Bostonu do Minnesoty, brankář Aleš Stezka překvapivě podepsal novou smlouvu se Seattlem. Nové týmy pak mají další gólman Jiří Patera a defenzivní útočník Tomáš Nosek. Jaké jsou jejich pozice?

Defenzivní levé křídlo nebo centr podepsal s Floridou nejnižší možný kontrakt, jaký dovoluje kolektivní smlouva. Vítěz Stanley Cupu s ním počítá do bránící formace, což je role, která mu sedne nejvíc. Největší jméno si na téhle pozici udělal ve Vegas. Minulý rok u Devils měl pech na zranění.

Draftovali ho Vegas a v organizaci působil od roku 2020, v NHL odchytal osm zápasů. Ve Vancouveru by měl plnit roli třetího až čtvrtého brankáře za tandenem Thatcher Demko, Arturs Silovs. Podepsal dvoucestný kontrakt, ale i na farmě si přijde na dobré peníze, v AHL ho čeká 400 tisíc dolarů.

Nejde o přestup, spíš o překvapení. U Aleše Stezky se evidentně změnila situace, Kometa s ním počítala, že se z farmy Seattlu vrátí do extraligy a plácnou si. Ale bývalý gólman Vítkovic chce dál bojovat o NHL, prodloužil dvoucestnou smlouvu. Reálně může být jedničkou na farmě s šancí na povolání vzhůru.

Jakub Lauko

Minnesota

výměna

Nejde o nový podpis, ale o novou šanci pro válečníka do čtvrté formace. Lauko se chce v NHL ukázat jako důrazný hráč, který klidně shodí rukavice, zdobí ho pohyb. Ale v Bostonu to vyneslo pozici na pomezí 4. lajny a 13. útočníka. Pozici v sestavě by měl mít u Wild stabilnější. Bruins ho měnili za Vinnieho Lettieriho.