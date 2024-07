Změny v NHL: u Nečase může nastat zvrat. Co nový Pastrňákův centr?

Stává se z něj český poklad v NHL a zrovna se řeší, co s ním bude dál. Teď výjimečně není řeč o Davidu Pastrňákovi, přichází chvíle, kdy by se měl rozletět Martin Nečas. Výměna z Caroliny, nebo nakonec ne? V podcastu Zimák jeho dovednosti a pozici rozebral trenér Slavomír Lener. „Když nastupoval ve třetí formaci a na přesilovku chodil na dvacet sekund? To je málo,“ říká. Klíčová je i smlouva, potřebujete nad 5 milionů, aby vás hodnotili jako klíčového hráče. Rozebíralo se i pozadí smluv v NHL, cesta Floridy ke Stanley Cupu, draft a vývoj českých obránců.