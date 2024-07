Okuliarův boj o NHL. Překvapí, kde se vidí: Dokážu dělat práci pro TOP hráče

Sedí na něj označení „hokejový blázen“. Oliver Okuliar (24) vám vysype detaily ze všech možných lig, znal dobře všechny soupeře v extralize, pravidelně sleduje NHL. Teď by se do ní chtěl dostat. V Hradci skončil, českou soutěž opouští výrazná figura. Další metou je sestava Floridy Panthers. „Osobně si myslím, že na mezinárodní úrovni jsem spíš hráčem druhého sledu. Dokážu pro světové hráče dělat práci,“ vidí sám sebe čtvrtý nejlepší střelec posledního ročníku.

Má výborný pohyb, rád hraje tvrdě, tlačí se do koncovky. V poslední sezoně nastřílel Oliver Okuliar za Mountfield HK 24 gólů. Měl být lídrem, což splnil. Neměl k sobě navíc žádného výjimečného centra, který by mu práci usnadňoval. Sám byl i nejlepším hradeckým nahravačem.

Další útočník? Se 14 nahrávkami Giorgio Estephan, což ani nebyl Okuliarův spoluhráč z lajny. Tohle ale jen podtrhuje, jak skvělou sezonu měl. Estephan byl 69. nejlepším nahravačem soutěže, ani s Okuliarem nehrál. Slovenský reprezentant měl spíš průměrnou podporu v ofenzivě, přitom patřil mezi nejproduktivnější hráče ligy.

Nově si ale Hradec musí hledat nové eso, protože Okuliar zamířil na Floridu. V rozhovoru pro iSport.cz vysvětluje, proč až teď. A bez přípravy vysype detaily o Panthers a Stanley Cupu. Je připravený.

Skauta Floridy jsem několikrát viděl během sezony na zimáku v Hradci. Bavili jste se o případném přesunu delší dobu?

„Dá se to tak říct, bavili jsme se, co bude pro mě nejlepší a jestli další krok dokážu zvládnout. Během sezony usoudili, že ano, takže když skončila, podepsali jsme smlouvu.“

Mělo význam, že jste byli v kontaktu delší dobu?

„Pro mě hodně, v kontaktu jsme byli v od mistrovství světa 2023. Sledovali mě, znají mě jako hráče a řekl bych, že tak z 80 procent vím, do čeho jdu, co na mě čeká. Nemůžu říct, že NHL leží vyloženě na stole, to vůbec, různých proměnných je tam pořád hodně a čeká mě nový svět. Každému musí být jasné, že když jdete do Ameriky, přijdou věci, které musíte vyřešit.“

Jste typ hráče, který má NHL hodně nakoukanou. Asi mi teď nebudete básnit, jak jdete k Panthers do druhé formace a že chcete přesilovku, že ne?