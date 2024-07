Skončil velikán amerického hokeje a legenda Sharks. Stanley Cup chybí

V roce 2003 byl draftován až z 205. pozice. Do NHL se prosadil o tři roky později. Přesto stihl odehrát více než 1300 utkání a zanechat za sebou nesmazatelnou stopu. Nasbíral přes tisíc bodů. Mezi americkými hokejisty je nejlepším střelcem v historii play off se 74 góly. Více jich doposud nenastříleli ani například Sidney Crosby či Alex Ovečkin. Hokejoví fanoušci smutní. S kariérou se ve 40 letech rozloučil Joe Pavelski.

V zámořské hokejové soutěži odehrál 18 sezon, z toho 13 v dresu San Jose Sharks, ve zbylých pěti reprezentoval barvy týmu Dallas Stars.

V play off nastoupil Joe Pavelski celkem k 201 utkáním a patří díky tomu mezi ojedinělých 25 hokejistů, kteří dosáhli mety 200 zápasů. Bohužel jako jediný však z této vybrané společnosti nikdy nevyhrál Stanley Cup.

Ve vyřazovacích bojích nastřílel 74 gólů. V historických tabulkách obsadil 13. místo. Před rodákem z vesničky Plover ve Wisconsinu se nacházejí Mario Lemieux (76 gólů ve 107 zápasech) a Jaromír Jágr (78 gólů ve 208 utkáních).

Nepochybně patří k legendám San Jose Sharks. Debutoval v sezoně 2006/07. Od roku 2015 do léta 2019 byl kapitánem týmu. A právě na jaře 2016 byl ke Stanley Cupu velmi blízko. Chyběly už jen dvě výhry. Stopku ale vystavili Pittsburgh Penguins s kapitánem Sidneym Crosbym.

Pavelski během kariéry v základní části odehrál 1322 utkání a zapsal 1068 bodů za 476 gólů a 592 přihrávek. Mezi roky 2010 až 2016 patřil mezi nejlepší všestranné útočníky v NHL. To byla Američanova síla. Nastupoval nejen na přesilovce, ale i na oslabení. Při hře v plném počtu hráčů odváděl vynikající výkony i směrem do defenzivy. Zkrátka komplexní hráč.

Přesně takové hokejisty trenéři doslova milují. Navíc nebýval ani často vylučován. Jeho maximem bylo 46 trestných minut v sezoně 2008/09. Není divu, že Pavelski patřil mezi nejoblíbenější hráče i mezi soupeřovými fanoušky.

Chtěl pokračovat v San Jose

Na konci června 2019 vypršela Pavelskimu smlouva. Bylo mu 34 let. O odchodu do jiného týmu ani neuvažoval. Vedení San Jose ale své opoře nabízelo pouze roční smlouvu. To Pavelski vnímal jako nedocenění jeho schopností. Chtěl kontrakt na dva roky.

Vedení Sharks neustoupilo. S tříletou nabídkou následně přišel Dallas a tak přišlo na řadu stěhování do Texasu.

Naopak v San Jose po kapitánově odchodu nastal prudký pád dolů. Ještě s Pavelskim v sestavě došli Sharks až do finále konference, kde podlehli St. Louis Blues v šesti zápasech. Od odchodu bývalého amerického reprezentanta se do vyřazovacích bojů Sharks už nedostali.

V dresu Stars odehrál 369 utkání a zapsal 307 bodů (121+186). Hned v prvním ročníku dokráčel s Dallasem do finále Stanley Cupu. Podruhé v kariéře. Ale bohužel opět chyběly dvě poslední výhry. Tehdy Dallas nestačil na Tampu Bay.

Pavelski se s kariérou rozloučil bez zisku Stanley Cupu. Hodně po něm přitom toužil. Pro úspěch obětoval vše. Hrál hokej až do svých 39 let. Poslední roky v Dallasu za méně peněz, než by si zasloužil. Jenom aby nejcennější hokejovou trofej získal. Nepovedlo se. Někdy hokej píše i příběhy se smutným koncem.