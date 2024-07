NHL 32°: Prodlouží Crosby smlouvu v Pittsburghu? A co Češi bez angažmá?

Český útočník Jan Jeník byl vyměněn do Ottawy • x.com

Trh nechráněných volných hráčů je v NHL téměř prázdný. A to znamená jediné, pro hokejové fanoušky začíná klidnější období. Žádné zápasy a už jen minimum podpisů či výměn. Přesto čekání na nové angažmá některých českých hráčů stojí za pozornost. Zůstane Martin Nečas v Raleigh, nebo ne? Kam povedou další kroky Dominika Kubalíka, Jakuba Vrány či Filipa Zadiny? Nabízíme 32 novinek a zajímavostí z aktuálního zámořského dění.

1° - Bývalý slovenský brankář Peter Budaj byl jmenován novým trenérem gólmanů v organizaci Anaheim Ducks.

2° - Organizaci Penguins posílil Wes Clark jako viceprezident hráčského personálu. Ještě na draftu v Las Vegas byl přitom důležitým členem Maple Leafs, kde měl v posledních třech letech velké slovo při výběru talentů. Po Kyle Dubasovi a Jasonu Spezzovi je tak další personou, která se po konci v Torontu ihned přesunula do Pittsburghu.

3° - Během 1. července byla za nové posily utracena více než 1 miliarda dolarů. Tento milník byl překročen poprvé v historii NHL během jediného dne.

4° - Radim Zohorna v zámoří pokračovat nebude. Spekulace o jeho návratu do Evropy se potvrdily. Podepsal kontrakt se švýcarským klubem HC Lugano.

5° - Veterán Ryan Suter to ještě nebalí. Po vykoupení ze smlouvy Dallasem se dohodl na ročním kontraktu se St. Louis Blues. Vzhledem k tomu, že v létě 2021 byl vykoupen také Minnesotou, tak v následujícím ročníku ho budou platit tři týmy z Centrální divize.

6° - Fanoušky San Jose po letech trápení čeká příjemné osvěžení. Na play off to sice ještě nebude, ale nováčkovské kontrakty už podepsali Macklin Celebrini i Sam Dickinson. Očekává se, že debut v nové sezoně si odbude nejen Celebrini, ale také Will Smith. Sam Dickinson pravděpodobně ještě odehraje alespoň jednu sezonu mezi juniory.

Jednička draftu NHL 2024 Macklin Celebrini se v San Jose dohodl na nováčkovské smlouvě • Foto x.com

7° - Zahlédli jste spekulace o možném odchodu Sidneyho Crosbyho z Pittsburghu? Ano, příští rok mu vyprší současný kontrakt a mohl by se stát nechráněným volným hráčem. Ale zatím není třeba hlásit poplach. Poslední informace ze zámoří naopak potvrzují, že Crosby a Pittsburgh by se už během léta měli dohodnout na prodloužení smlouvy.

8° - Todd McLellan byl od poloviny června největším favoritem na zisk postu hlavního trenéra v Columbusu. Časy se ale změnily. Blue Jackets nyní o McLellana už nejeví velký zájem. Zřejmě se jim nelíbilo, co si kanadský kouč o současném týmu Columbusu myslí. Měl údajně tvrdit, že kádr nemá dostatečnou kvalitu na to, aby se dostal do play off.

9° - NHL povolila Joelu Quennevilleovi, Stanu Bowmanovi a Alu MacIsaacovi návrat do soutěže. Od 10. července je může zaměstnat jakýkoliv tým v lize. Všichni tři byli suspendovaní, protože měli krýt (respektive tajit) sexuální zneužití Kyle Beacha v roce 2010, který byl tehdy členem organizace Chicago Blackhawks, jedním z členů realizačního týmu.

10° - Washington Capitals odkoupil stránku capfriendly.com, která roky sloužila nejen hokejové veřejnosti, ale i několika klubům v NHL. Na této stránce byl excelentní přehled o smlouvách jednotlivých hráčů, kolik ještě prostoru pod platovým stropem jednotlivé týmy mají a mnoho dalších věcí. Za nového nástupce lze považovat stránku puckpedia.com.

11° - Edmonton patřil k nejaktivnějším klubům na trhu volných hráčů. Získal například Jeffa Skinnera nebo Viktora Arvidssona. Nyní je cílem číslo jedna pro Oilers prodloužení smlouvy s Leonem Draisaitlem. Německému útočníkovi jinak smlouva vyprší na konci června roku 2025 a mohl by se stát nechráněným volným hráčem.

12° - Bylo potvrzeno prvních šest hráčů za každý reprezentační tým, který se na začátku příštího roku zúčastní turnaje 4 národů. Za Kanadu to jsou Sidney Crosby (Pittsburgh), Nathan MacKinnon (Colorado), Cale Makar (Colorado), Brad Marchand (Boston), Connor McDavid (Edmonton) a Brayden Point (Tampa Bay).

13° - Mezi šestici Američanů se dostali Jack Eichel (Vegas), Adam Fox (NY Rangers), Quinn Hughes (Vancouver), Auston Matthews (Toronto), Charlie McAvoy (Boston) a Matthew Tkachuk (Florida).

14° - Zemi Tre Kronor budou reprezentovat Filip Forsberg (Nashville), Gustav Forsling (Florida), Victor Hedman (Tampa Bay), Erik Karlsson (Pittsburgh), William Nylander (Toronto) či Mika Zibanejad (NY Rangers).

15° - Za Finsko pozvánku obdrželi Sebastian Aho (Carolina), Aleksander Barkov (Florida), Miro Heiskanen (Dallas), Esa Lindell (Dallas), Mikko Rantanen (Colorado) a Juuse Saros (Nashville).

16° - Nové angažmá stále nenašel Dominik Kubalík. A momentálně to ani nevypadá, že by měla jeho kariéra v NHL pokračovat. Pokud se nakonec ale s nějakým týmem domluví, šlo by pravděpodobně o dvoucestný kontrakt.

17° - Novou roční smlouvu s Minnesotou podepsal Adam Raška. Pokud by si dokázal vybojovat místo v NHL a udržet si ho po celou sezonu, vydělal by si 775 tisíc dolarů. Pokud celý ročník bude působit na farmě, přijde si na 97,5 tisíc USD.

Český útočník Adam Raška prodloužil smlouvu v Minnesotě • Foto x.com

18° - Nová sezona NHL oficiálně odstartuje 4. října v Praze soubojem mezi Buffalem a New Jersey. O den později odehrají Sabres a Devils druhý vzájemný zápas. První zápasy v zámoří jsou naplánované na 8. října.

19° - Už 13 mladíků, kteří byli vybráni v prvním kole draftu, podepsalo nováčkovský kontrakt se svým klubem. Mezi ně patří i Adam Jiříček, kterého si ze 16. místa vybrali St. Louis Blues. V zámoří sílí spekulace, že Jiříček by měl příští ročník odehrát za Brantford Bulldogs, hrající v OHL.

20° - Filip Zadina je také stále bez angažmá. Pokud podepíše v zámoří i na další sezonu, půjde téměř jistě o dvoucestný kontrakt. Momentálně to ale také vypadá, že by Zadina mohl začít zvažovat nabídky z Evropy. V NHL doposud totiž údajně nikdo neprojevil větší zájem.

21° - Zřejmě velké trable čekají New York Rangers. Igoru Šesťjorkinovi v příštím roce končí smlouva za 5,667 mil. dolarů ročně. A jeho agent měl jeho hodnotu vyčíslit na 14 % z celkového platového stropu, který má údajně v příští sezoně být 92 milionů dolarů. A to by odpovídalo ročnímu platu 12,88 mil. dolarů.

22° - Obránce Brady Skjei před pár dny přiznal, že Nashville neměl zrovna vysoko na svém listu, kde by chtěl podepsat nový kontrakt. Nabídek měl prý hodně. Když se ale dozvěděl, že Predators podepsali Stevena Stamkose i Jonathana Marchessaulta, své rozhodnutí změnil. A podepsal také právě s Predators.

23° - Zajímavá situace je okolo Jakuba Vrány. O toho je prý zájem. I z toho důvodu, že Vrána dokázal, že dokáže být platným hráčem i na farmě. Pokud v zámoří podepíše na další rok, taktéž se očekává, že půjde o dvoucestnou smlouvu. Není ale tajemstvím, že český útočník by si rád opět vybojoval místo v NHL.

24° - Auston Matthews (Toronto), Nathan MacKinnon (Colorado) a Connor McDavid (Edmonton) budou v následující sezoně zabírat největší porci v platovém stropu svých týmů. Matthews konkrétně 13,25 milionu dolarů, MacKinnon 12,6 mil. a McDavid 12,5 mil. USD.

25° - Martin Nečas je stále chráněným volným hráčem. Přihlásil se k nezávislé arbitráži. Termín slyšení zatím nebyl určen. Do té doby ale stále může být vytrejdován, případně se domluvit na novém kontraktu s Hurricanes. Pokud se tak nestane, soud oběma stranám určí kontrakt, který bude mít délku maximálně 2 let.

Martin Nečas • Foto Profimedia.cz

26° - Zájem o Martina Nečase v lize ale je velký. Se zájmem o jeho služby se už měli údajně ozvat například Anaheim Ducks, Buffalo Sabres, Columbus Blue Jackets, Los Angeles Kings, Montreal Canadiens, Utah HC, Washington Capitals či Winnipeg Jets.

27° - Dne 23. listopadu San Jose Sharks vyřadí dres s číslem 19. Ten patnáct sezon oblékal Joe Thornton, dodnes považovaný za nejlepšího hráče v historii klubu.

28° - Maple Leafs údajně uvažují o výměně kapitána. Tím teď je John Tavares, nahradit by ho případně měl Auston Matthews.

29° - Jeremy Swayman se stále nedohodl na novém kontraktu s Bruins. Ani jedna strana se ale nepřihlásila k arbitráži. Pokud se Boston se svým brankářem nedohodne na novém kontraktu do konce prosince, Swayman by nemohl v sezoně 2024/25 zasáhnout do jediného zápasu.

30° - Erik Johnson prodloužil na další rok s Philadelphií, kde má působit jako mentor pro mladé hráče. A ve čtvrtek přiznal, že už například kontaktoval Matveje Mičkova, se kterým komunikuje přes instagram pomocí překladače. Erik Johnson byl v roce 2006 draftován jako jednička a moc dobře tedy ví, jaký tlak Mičkova ve Philadelphii čeká.

31° - Jan Jeník byl před pár týdny vytrejdován z Utahu do Ottawy. A se Senators se domluvil na roční smlouvě. Kontrakt je dvoucestný. Do hlavního města Kanady si ho přitáhl Steve Staios, GM Ottawy, pod kterým Jeník působil v Hamiltonu během juniorských let.

32° - O výměnu požádalo od června už několik hráčů. Například Arthur Kaliyev (Los Angeles), Rutger McGroarty (Winnipeg) či Nicholas Robertson (Toronto). Ani jeden zatím ale vytrejdován nebyl.