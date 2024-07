Zlom u Nečase! Čeká soud: Řeknou mi, co dělám špatně, a budeme kamarádi

Už se zdálo, že z těch dveří razí Martin Nečas přímým krokem pryč. Jeho spojení s Carolinou nevypadalo po konci mistrovství světa moc reálně. Kolem českého útočníka hýřily přestupové spekulace a zprávy, že v klubu z Raleigh není spokojený. Teď může být všechno jinak. Kýžený přesun není na stole a generální manažer Hurricanes Eric Tulsky hlásá do světa: „Chceme se dohodnout na podmínkách!“ A když ne, patrně do věci vstoupí arbitrážní řízení. „Mám to v hlavě a vím, jaká je situace,“ popisuje pro iSport.cz aktuální stav Nečas.