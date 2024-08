Palát lákal k Devils Stamkose a mrzí ho Nosek. Myslí na Triple Gold Club

„Nepřitahuje takovou pozornost jako jiní kluci, se kterými nastupuje, ale zrovna Kučerov nebo Point by vám řekli: Potřebujeme ho k sobě.“ Takové komplimenty házel trenér Tampy Bay Jon Cooper směrem k Ondřeji Palátovi při finálové sérii proti Dallasu v roce 2020. Frýdecko-místecký odchovanec o čtyři roky později, už jako dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru, pomohl české reprezentaci ke zlatu z mistrovství světa. „Nemůžu uvěřit tomu, že už to jsou tři měsíce. Furt si to užívám,“ říká pro deník Sport a web iSport.cz.