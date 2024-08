Nosek o Floridě či podivném škrtu před MS: Stačilo říct, že tam jsou jiní

Jeho jméno se v titulcích moc často neobjevuje. Je za to i rád, vyhovuje mu odvést práci defenzivního specialisty a doma si v klidu žít s dětmi. Jenže před MS v Praze bylo kolem Tomáše Noska živo dost. Kouč Radim Rulík vyškrtl hráče s 434 zápasy v NHL po jednom utkání, víc mu nedal, stačilo. „Lhát nebudu, jasně že jsem o všem taky přemýšlel. A taky o tom, proč mě do nominace vůbec brali,“ říká útočník pro deník Sport a web iSport.cz. Rozebírá taky svůj příchod na Floridu.

Měl docela kalup. Paní odjela nachystat na starou adresu věci, zabalit dům, aby se rodina mohla přesunout z New Jersey na Floridu. Tomáš Nosek v Pardubicích trénuje, ale tenhle den byl výjimečný. Útočník se usmíval, z pohledu táty měl za sebou silný zážitek. Na led vzal s sebou na chvíli své dva mrňouse a nechtělo se jim zouvat brusle. „To jsem až koukal,“ hlásil.

Táta je s dětmi, maminka dohlíží na balení. Všichni se přesunou začátkem září na novou adresu, do vysněné destinace všech profesionálních hokejistů. Nosek na sebe navlékne dres Panthers, čerstvého vítěze Stanley Cupu.

V NHL máte pozici defenzivního experta. Proč jste se rozhodl pro další stěhování se smlouvou na jeden rok?

„Kvůli Stanley Cupu, pořád se mě drží sen, že bych ho chtěl vyhrát. Když už jsem se do NHL dostal, udržel se tam takhle dlouho, nechci ligu ani ten sen jen tak snadno opouštět. Dokud je šance bojovat o nejcennější trofej, chci se o ni rvát. Podepsal jsem znovu silný tým s velkými ambicemi. V minulé sezoně jsem poprvé, co hraju za mořem, nehrál play off. Mám o to větší hlad se tam zase dostat. Čím jsem starší, víc a víc mě táhnou týmové úspěchy než osobní cíle.“

Na druhou stranu jste typ hráče, který by nejradši zůstal na jednom místě. Jak do toho zapadá pátý klub NHL?

„To je bohužel byznys, s tím nic neuděláte. (usměje se) Každý by si přál zůstat asi na jednom místě, ale tak to holt nejde. Chtěl jsem zůstat ve Vegas, v Bostonu i teď v Jersey. Ale máte platový strop, preference, koho potřebujete podepsat, tak to v NHL chodí a vy musíte o dům dál. Zase je ale dobrý, když vidíte, že zájem o vás pořád je. Navíc je super, že se ozvala zrovna Florida, která vyhrála Stanley Cup teď na jaře a pořád má velkou sílu, chce vyhrávat dál.“

Když válela v play off, napadlo vás vůbec, že tohle by mohla být vaše příští adresa?

„Ani náhodou. Neoficiálně můžete kontaktovat hráče týden před otevřením trhu s volnými hráči, zjišťovat a ptát se. Ani tam jsem si ale neříkal, že to míří určitě k Panthers. Volalo mi pár klubů, zjišťovaly různé detaily, ptaly se.