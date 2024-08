Skaut Vopat z Blues: Už se chodí i na Česko. Hokej u nás se posunuje, ale...

Zapomeňte, že by Jan Vopat tlačil do St. Louis hráče z Česka. Ano, patří mezi hlavní klubové persony v objevování mladých hráčů a Blues na posledním draftu hrábli pro tři borce z České republiky. Jenže v první řadě na NHL musíte mít. „Nekoukáme, jestli je hráč z Ruska, Ameriky nebo z Habeše, to je nám úplně jedno,“ říká šéf evropského skautingu. Takže volba Adama Jiříčka, Ondřeje Kose a Adama Jecha potvrzuje spíš důležitý výhled: v našem hokeji začíná být lépe.

Potenciál plzeňského beka Adama Jiříčka budou teď opatrovat a rozvíjet v St. Louis. Skaut Jan Vopat podrobně rozebral, proč si ho klub vyhlédl jako svoji první volbu a vytáhl ho při draftu NHL jako celkové číslo 16. Nastínil, jaké s ním jsou plány, a taky, jakým směrem klub uvažuje o zapojení hráčů do elitní kategorie. „Celkově jsme s draftem spokojení, draftovali jsme typy hráčů, které jsme chtěli. Stáli jsme o většího obránce, který dovede hrát mezi TOP 4 obránci a bude mít dobrou rozehrávku,“ říká Vopat.

Na pozici mezi čtyřmi nejlepšími obránci týmu vám Adam Jiříček v budoucnu pasuje?

„Přesně tenhle potenciál v něm vidíme. Vedli jsme samozřejmě dlouhé diskuze o jeho zranění, že od prosince nehrál. Naši doktoři na to taky koukali a ve finále jsme došli k závěru, že zranění bylo nepříjemné, ale operace dopadla dobře, regenerace probíhá v pořádku. Koleno bude možná ještě silnější než předtím. Takže zranění jsme neřešili a brali jsme jen nejlepšího hráče, který tam na nás při draftu zrovna čekal.“

Že bude koleno ještě silnější, zní, jako když v servise řeknou, že sice vyměnili po bouračce půl auta, ale teď je lepší než nové. Vážně nikdo nenamítal, když se do takhle mladého kluka řeže, že riziko prostě je?

„Nějakým způsobem tam je. A riziko taky spočívá v tom, že jsme Adama nemohli vidět ve druhé polovině sezony a neviděli ho v play off ani na MS do 18 let. Jen až tak zásadní rizika nejsou. A pocit z toho, když jsme ho sledovali celou sezonu, když mu bylo ještě sedmnáct a na draft nešel? Plus první půlka sezony, kdy se dostal do sestavy Plzně? Převládlo, co jsme viděli a talent. Udělal i dvacítky, jen bohužel se mu na MS v první třetině prvního zápasu s Kanadou přihodilo zranění kolene, což je svým způsobem neskutečný.“

Protože brácha David, který patří teď Columbusu, si taky urval koleno na MS v prvním zápase proti Kanadě jen dva roky dozadu?

„Přesně, opakovala se šílená smůla. Adama jsme měli naskautovaného dost, věřím, že v něm potenciál je. Navíc naši doktoři opravdu studovali každý detail. No a vlastně to je, jak říkáte. Měníte v autě převodovku, chlapi dají novou a není důvod si myslet, že to nebude fungovat jak dřív. Teď už má Adam za sebou i první tréninky na ledě. Nic se neuspěchalo, všechno běží, jak má. Na bráchovi se ukázalo, že zranění s ním taky nic neudělalo.“

Adam Jiříček má ohromný ofenzivní talent. Na druhou stranu u něj opravdu vidíte ten ohromný limit, že je pořád až moc velký hubeňour. Líbí se vám představa, že teď je na nějaké úrovni a musí hodně lákat, jak asi bude vypadat za tři roky, až se z něj stane svalnatý chlap?

„Krásný je, že tady právě pracujete se slovem potenciál. Všechny hokejové dovednosti, které požadujete, má. No a podíváte se, jak vypadá, jaká je teď,