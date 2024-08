Pastrňák o svatbě i MS: Obrovsky mě to posunulo. Teď chce Stanley Cup

Dlouho to bylo marné dobývání velké týmové trofeje. Na dosah měl už jednou Stanley Cup, ale nic. Ani reprezentace, za níž vždycky rád bojoval, mu neukázala přívětivou tvář. Až teď v květnu. „Je to moje první trofej. Zase mě posunula někam jinam,“ řekl během tenisového turnaje, v němž pomáhal nadaci kamaráda Jakuba Voráčka.

Oslava titulu, pak svatba v Chorvatsku. Bláznivé léto, že?

„Spíš bych to nazval jako nádherný léto. Vyhrát mistrovství světa, navíc doma v Česku, co víc si přát? Opravdu to bylo krásný. A svatba? Další nádhera. Ale všechno zorganizovat, to nebyla žádná sranda. Musím smeknout před manželkou Beccy, jak vše připravila a zvládla na jedničku. Byl to nádherný víkend. Krásné místo, super hosté. Bylo to neskutečné.“

Užil jste si veselku naplno? Nebo jste byl trochu nervózní?

„Při svatbě už ani ne, předtím celkem jo. Protože jsme řešili spoustu věcí. Měli jsme v hlavě, aby se to líbilo ostatním, abychom si to užili i my. Trochu stresu bylo. Byl jsem fakt překvapený, jak je to náročný, dost jsme se zpotili. Tedy já ne, já se jenom vezl, bylo to na manželce. Ale jak začali přijíždět hosté, už stres opadl a opravdu jsme si to nádherně užili.“

A jak zvládla svatbu roční dcerka Freya Ivy?

„Byl to pro ni náročný víkend. Neměli jsme na ni během něj tolik času, jak bychom chtěli, ale hned potom jsme jí to vynahradili. Je naše princezna. Obě holky to zvládly výtečně. Hlavně Beccy, která byla dost vyšťavená.“

Zažil jste nejhezčí léto v životě?

„Nádherné. Zlato, svatba. Ale narození dcerky před rokem bylo úplně nejvíc.“

Před sezonou jste prohlásil, že máte dva cíle. Buď zlato na šampionátu, nebo Stanley Cup. Přiznejte, na kolik procent jste předpokládal, že něco vyjde?