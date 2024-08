Zjevení Klapka: V osmnácti mi došlo, že za 10 tisíc měsíčně žít nechci

Ale ještě potřebujete k sobě lidi, kteří vás navedou na správnou cestu. A 23letý útočník Calgary Flames je našel. V tátovi a v trenérech Janu Ludvigovi a Radku Dudovi.

V novém díle podcastu Zimák na www.isport.cz a v celé verzi na www.zimakpodcast.cz vám Adam Klapka popíše, jak se lze dostat mezi světovou smetánku, popíše svůj vztah s tátou, bývalým basketbalistou a otevřeně rozebere mnohem víc témat.

Recept na úspěch? Krev, pot a slzy, ve zkratce řečeno… To mu došlo ve složitých teenagerovských letech. „Když mi bylo 18 a dokončil jsem školu, hrál jsem za 10 tisíc korun měsíčně, nechtěl jsem si to připouštět, ale zároveň jsem věděl, že takhle žít asi nejde, takhle nejde mít hezký život a na úrovni, na jaké jsem život chtěl mít,“ vypráví Klapka.

Co udělal? Začal makat, svěřil se do péče správných lidí. „Bez tátova přístupu bych hokej nehrál ani v juniorce,“ zmiňuje klíčovou osobu při působení ve Slavii.

Ve správný čas se však nechal odvelet do Liberce, kterému dal laso Antonín Nečas, člověk, jenž má čuch na odhalení talentu. Na tygří farmě u týmu Benátek nad Jizerou se zrodil plán dostat více než dvoumetrového Klapku na mapu NHL.

Tehdy šlo v mnoha očích o téměř směšný projekt. Ale povedl se! Tamní tehdejší trenéři Jan Ludvig a Radek Duda si habána vzali do parády. „Kdyby ti dva tehdy v Liberci nebyli, takhle bych určitě netrénoval. Týmoví trenéři byli kvalitní, suproví, mám je rád, ale sám musíte trénovat víc. Trenéři u týmu mají svou práci, nemají čas věnovat se hráči tři hodiny. K tomu slouží skills kouči. Kdybych je nepotkal, nejsem tam, kde jsem,“ děkuje Ludvigovi s Dudou.

„Vždycky byl podceňovaný, vždycky. Naučil se s tím žit a obrátil to ve svou zbraň,“ přidává se v Zimáku právě Radek Duda, jenž si vzal za své z Klapky vytvořit hokejové monstrum.

To se nyní chystá na kemp Calgary Flames a mladá věž je natolik sebevědomá, že si věří na první tým a celou sezonu strávenou mezi elitou. „Věřím si, že můžu hrát druhou, třetí lajnu. Skills na to mám. Šance na třetí lajnu je podle mě dost velká,“ říká naprosto otevřeně.

V zimáku vypráví otevřeně o potřebě rodiny a blízkých. „Mám suprovou přítelkyni,“ těší jej. „Na pět měsíců jsem se sbalil trénovat, ona zůstala tady a vydržela to se mnou. Je to člověk, co mi hodně pomáhá. Takové lidi kolem sebe potřebujete. Dává svoje cíle na druhou kolej a chce pomoci mně, abych si splnil cíle své,“ vyzdvihuje svou milou Adam Klapka.