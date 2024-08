Talent vybírá, kam dál. Šalé i o Kometě: Ne že bych nechtěl, ale...

Při rekapitulaci prvního roku stráveného v zámoří si upřímně odfrkne. „Ze začátku to bylo těžké,“ říká pro deník Sport útočník Eduard Šalé k životní změně, která se zprvu neblaze podepsala také na jeho výkonech. Devatenáctiletá raketa v majetkovém soupisu Seattlu se při premiéře v juniorské OHL nakonec vydrápala k 50 bodům v 59 zápasech. Nejdominantnější byl brněnský odchovanec v play off: 10 utkání, 12 zápisů do statistik. Co s ním bude dál? Zatím neznámá.