Crosby podepsal. Na kolik peněz vyjde Pittsburgh jeho produktivita?

V roce 2005 si ho z prvního místa na draftu podle očekávání vybral Craig Patrick, tehdejší GM Penguins. Crosby byl považován za zázračné dítě, nástupce Wayna Gretzkého. A potenciálu dostál. Vyhrál vše, co mohl.

Třikrát Stanley Cup. Dvakrát zlato z Olympijských her. Je i mistr světa a vítěz Světového poháru. Dvakrát byl nejproduktivnějším hráčem NHL, nejlepším střelcem, nejužitečnějším hráčem v základní části a MVP v play off. Získal řadu dalších individuálních trofejí. Aneb jeden z nejlepších hráčů historie hokeje.

V létě 2008 mu vypršel nováčkovský kontrakt. Od té doby si každý rok vydělal stejnou částku. 8,7 milionů dolarů. Ano, má to co dělat s jeho oblíbeným číslem 87. První kontrakt podepsal na 5 let, následně na 12 let a nyní na další 2 roky.

Hodnota peněz se za ty roky ale samozřejmě měnila. Tudíž také limit platového stropu. Zatímco v sezoně 2008/09 byl stanoven na 56,7 milionů dolarů, v sezoně 2025/26 by měl být okolo 92 milionů.

V prvním ročníku po nováčkovské smlouvě zabíral v platovém stropu 15,3 %. Patřil tehdy mezi nejdražší hráče ligy. Právem. Příští rok bude zabírat pouhých 9,5 %. I přes Crosbyho věk lze konstatovat, že půjde stále o jeden z nejvýhodnějších kontraktů v lize.

Vždyť Sidney Crosby v žádné sezoně během své kariéry nenasbíral méně než bod na zápas. A jinak by tomu nemělo být ani v následujících letech. Směrem do ofenzivy totiž stále patří k nejlepším hokejistům NHL.

Kolik peněz zaplatí týmy za produktivitu svých hvězd?

Se vzrůstajícím platovým stropem pochopitelně stoupají i platy hráčů. Nejdražším hokejistou v následujícím ročníku bude Auston Matthews (13,25 milionů). Nedávno prodloužil Leon Draisaitl za 14 milionů, kontrakt poběží ale až od příštího léta.

V roce 2026 končí smlouva Connoru McDavidovi. Už nyní se předpokládá, že v novém kontraktu by měl mít zafixováno minimálně 16 milionů dolarů ročně.

David Pastrňák je s 11,25 miliony nejlépe vydělávajícím Čechem. V rámci soutěže je osmým nejdražším hokejistou.

Oficiální web NHL každý rok přichází s projekcí bodů jednotlivých útočníků. U Sidneyho Crosbyho očekává 97 bodů. Při takové produkci by Pittsburgh za jeho jeden bod utratil 89 691 dolarů.

Do žebříčku jsme vybrali sedm nejdražších útočníků pro sezonu 2024/25 a následně dva hokejisty z Crosbyho generace, kteří byli draftování také z prvního místa. A sice John Tavares s Alexandrem Ovečkinem.