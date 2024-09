Velká šance českého hráče na NHL: ukázal na něj generální manažer

Nejlepší mladíci naskočí do zámořské soutěže ihned po draftu. Jiní potřebují čas, aby se rozvinuli. Konkurence je ale velká a organizace dávají prospektům tři, čtyři roky. Neukážete, že byste na to měli? Rozloučí se s vámi. A pak jsou výjimky, kterým kluby obětují i více času. Jan Jeník šest let patřil pod organizaci Arizona Coyotes. V létě si ho vysnil GM Ottawy Staios a také ho získal. Pro Jeníka jedinečná šance získat stabilní místo v NHL.