Preview NHL: Buffalo, Detroit i Ottawa chtějí udělat krok vpřed. A co Boston?

Zatímco evropské hokejové soutěže se už rozjely, nejlepší liga teprve začne. V pátek to vypukne v pražské O2 areně soubojem mezi Devils a Sabres. Právě Buffalo je držitelem nejdelšího období bez účasti v play off mezi všemi týmy napříč ligou - 13 let. Cesta do vyřazovacích bojů nebude lehká. V cestě stojí silná konkurence (nejen) v Atlantické divizi.

Boston Bruins Minulý rok hrál Boston poprvé bez dua Patrice Bergeron a David Krejčí. Na prvním centru zkoušeli Bruins různé varianty, avšak žádná se neosvědčila. I proto do toho vedení v létě šláplo a vysolilo na stůl 7,75 milionu dolarů ročně na 7 let Eliasu Lindholmovi. V Bostonu nyní doufají, že se důvěra ve švédského útočníka týmu vrátí. K tomu bude ale potřeba, aby 29letý útočník výrazně zlepšil výkony oproti posledním dvěma sezonám. Prognózy jinak naznačují, že za pár let budou Bruins kontraktu litovat. Dalšími významnější posilou se stal zadák Nikita Zadorov. Klub naopak opustil Linus Ullmark vytrejdovaný do Ottawy, což se zpětně zdá jako nezvládnutá situace od generálního manažera Bostonu. Beze smlouvy je totiž stále Jeremy Swayman. Dobře si je vědom, že Bruins bez jeho služeb nemají větší šanci na úspěch. Chce ze situace vytěžit co nejvíce. Od roku 2019, kdy se Boston dostal do finále Stanley Cupu, se ani jednou neprobil alespoň do finále konference. A David Pastrňák bude dělat vše pro to, aby to změnil. „Zlato jsem hrozně moc potřeboval. Teď chci vyhrát Stanley Cup.“

Buffalo Sabres 26. duben 2011. Datum, kdy hokejisté Buffala naposledy okusili atmosféru play off zápasu. Tehdy na lavičce stál jako hlavní trenér Lindy Ruff. A právě on dostal v létě za úkol dostat Sabres zpátky do vyřazovacích bojů. Fanoušci čekají už více jak 13 let. Vedení se během přestupového období odhodlalo k ráznému kroku – ze smlouvy vykoupilo Jeffa Skinnera. Ten měl kontrakt podepsaný až do léta 2027 a v platovém stropu zabíral 9 milionů dolarů. Další větší ztráty Buffalo nezaznamenalo, i když některé fanoušky mohl mrzet odchod Zemguse Girgensonse, který v dresu Sabres odehrál 12 sezon. Generální manažer Kevyn Adams se rozhodl vyztužit tzv. ‚bottom-six‘ v útoku. Tedy posílit třetí a čtvrtý útok. Postupně získal Jasona Zuckera, Becka Malenstyna, Sama Laffertyho či Nicolase Aube-Kubela. Pomoci má hlavně další progres mladých hokejistů. To se týká především Tage Thompsona, Dylana Cozense, JJ Peterky, Jacka Quinna, Owena Powera či Bowena Byrama. Pokud chce Buffalo postoupit do play off, potřebuje od těchto borců výraznou pomoc. Rasmus Dahlin, elitní bek NHL, to sám neuhraje.

Detroit Red Wings V roce 2019 povolal Detroit zpátky domů Stevea Yzermana. Legendární hokejista dostal za úkol dostat Red Wings zpět do play off jako generální manažer týmu. Zatím se to ale nepodařilo. Tlak majitelů každým rokem sílí. Detroit potřebuje účast v play off. A pokud by se nezadařilo ani v následující sezoně, bude zajímavé sledovat vývoj organizace. Yzerman si je situace dobře vědom, i proto v létě do týmu dotáhl útočníka Vladimira Tarasenka. Zkušené křídlo, které během kariéry vyhrálo už dva Stanley Cupy, by mělo začít sezonu ve druhém útoku po boku J.T. Comphera a Patricka Kanea. Tahouni mužstva budou opět kapitán Dylan Larkin a obránce Moritz Seider. Otazník však visí nad brankovištěm. Red Wings mají momentálně pod smlouvou hned čtyři brankáře se zkušenostmi z NHL. Nastoupit mohou Cam Talbot, Ville Husso, Alex Lyon, Jack Campbell. Předpokládá se, že sezonu jako jednička začne Talbot, letní posila z volného trhu hráčů. Stejně jako v Buffalu i v Detroitu očekávají progres od mladších hráčů. Jmenovitě jde o Lucase Raymonda, Moritze Seidera a Simona Edvinssona. První dva už patří mezi hvězdy týmu, ovšem mezi elitu NHL ještě nikoliv. Edvinsson disponuje velkým potenciálem.

Florida Panthers Klub z jihu USA zažívá výborné roky. Dvakrát po sobě si zahrál ve finále Stanley Cupu, napodruhé stříbrný grál také získal. V útoku disponuje obrovskou silou. Aleksandr Barkov, Matthew Tkachuk, Carter Verhaeghe nebo Sam Reinhart jsou elitní hráči na svých postech. Zezadu všechno řídí Gustav Forsling, který se za poslední dvě sezony vyšvihl mezi elitní obránce NHL. V roli druhého obránce odvádí spolehlivé výkony Aaron Ekblad. Brankoviště patří Sergeji Bobrovskému, kterého jednou nemine síň slávy NHL. Dokáže ale Florida prvenství obhájit? Nebude to lehké. Klub totiž v létě opustili Brandon Montour a Oliver Ekman-Larsson. Především ztráta prvně jmenovaného bude bolet. Vypadá to, že na startu sezony se do základní obranné šestky dostanou také Niko Mikkola, Dmitrij Kulikov, Nate Schmidt a Adam Boqvist. Takové složení, byť v ní figurují také Forsling s Ekbladem, odpovídá průměru ligy. Velkou sílu má Florida na lavičce. Paul Maurice patří k nejuznávanějším koučům. I proto lze očekávat od Panthers další skvělou sezonu. Neúčast v play off by překvapila. Otázkou je, kam to držitelé Stanley Cupu dotáhnou ve vyřazovacích bojích.

Montreal Canadiens Lepší sezonu očekávají v Montrealu. Od mladých hráčů se očekává další zlepšení. Juraj Slafkovský měl povedenou druhou polovinu uplynulého ročníku a společně s Colem Caufieldem a kapitánem Nickem Suzukim vytvořili jeden z nejlepších útoků v lize. Canadiens doufají, že takové výkony budou podávat i následující sezonu. Fanoušci si hodně slibují i od Patrika Laineho, nové akvizice z Columbusu. Věří, že v novém prostředí by mohl zavzpomínat na staré časy z Winnipegu, kdy zaznamenal i 40 gólů za sezonu. Zadním řadám by měl opět vládnout Mike Matheson. Zlepšení se očekává od Kaidena Guhleho a energii do týmu by měl přinést nováček Lane Hutson. Brankoviště patří Samu Montembeaultovi. Pokud by všichni vytipovaní hokejisté předváděli takové výkony, jaké se od nich očekávají, mohl by Montreal zabojovat o účast v play off.

Ottawa Senators Atlantická divize bude několik let velice konkurenceschopná. Zajímavý mladý tým mají totiž také v Ottawě. Senators se do vyřazovacích bojů dostali naposledy na jaře 2017, od té doby sbírali spíše vysoké výběry na draftech. Dres Ottawy oblékají talentovaní hokejisté: Brady Tkachuk, Tim Stützle, Jake Sanderson či Carter Yakemchuk. Prvně jmenovaný je kapitánem týmu a směrem do ofenzivy patří k nejlepším křídelníkům NHL. Jake Sanderson minulý ročník udělal obrovský progres a patřil k nejlepším obráncům sezony. Slabší sezonu ale zažil Tim Stützle, od kterého Ottawa nyní očekává zlepšení. Mladým hráčům bude šéfovat Claude Giroux, který se připravuje na třetí sezonu v dresu Senators. Na konci sezony mu vyprší stávající smlouva. Pokud by Ottawa před uzávěrkou přestupů už neměla šanci na postup do play off, je pravděpodobné, že Giroux bude vytrejdován do týmu, který bude útočit na Stanleyův pohár. Klub v létě přivedl Davida Perrona, Michaela Amadia nebo Nicka Jensena. Největší posilou je ale brankář Linus Ullmark. Ottawu naopak opustili Jakob Chychrun, Mathieu Joseph nebo Jonas Korpisalo.

Tampa Bay Lightning O největší události léta se postarali Lightning. Největším šokem byl odchod Stevena Stamkose. Obě strany se nedohodly na prodloužení kontraktu, a tak se nejproduktivnější hráč v historii klubu jako volný hráč upsal Predators. Jako náhradu Tampa Bay přivedla o pět let mladšího Jake Guentzela. Lightning opustil také Michail Sergačov, který byl vytrejdován do Utahu. Vedení klubu potřebovalo uvolnit prostor pod platovým stropem, když v červnu získalo zpět z Nashvillu zadáka Ryana McDonagha. Novým kapitánem týmu byl podle očekávání zvolen obránce Victor Hedman. Ten bude opět lídrem zadních řad. Parťáka by mu měl nově dělat Janis Moser, kterého Tampa Bay získala ve výměně za Sergačova. Brankovišti bude vládnout Andrej Vasilevskij. O produktivitu by se měl starat první útok ve složení Guentzel-Point-Kučerov. Ostatní útoky však už nejsou pár let tolik silné, i proto Tampa Bay v posledních dvou sezonách neprošla ani do druhého kola play off.