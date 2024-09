Návrat mistra Paláta bez Zbořila. Start NHL v O2 areně? Mimořádné dojmy

Jakmile se New Jersey zranil zadák Brett Pesce, vysvitla naděje na dalšího českého účastníka evropského zájezdu. Probleskla a zase pohasla. V Praze s Devils v pondělí přistál pouze útočník Ondřej Palát, doprovázený slovenskou dvojkou Tomáš Tatar a Šimon Nemec. Zadák Jakub Zbořil si na zkoušce v kempu zápasovou šanci nevybojoval. New Jersey se bez něj pustilo do aklimatizace pěkně zhurta.