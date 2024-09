Palát jako česká tvář NHL v Praze: Chci vyhrát, ale po plexi skákat asi nebudu

NHL se valí do Prahy. Potřetí uvidí zahajovací duely nejlepší ligy světa. V pátek a sobotu se v O2 Areně dvakrát střetnou týmy New Jersey a Buffala. „Všichni se těší a já taky. Je paráda, že se zápasy konají zrovna v hale, kde jsme vyhráli titul,“ pochvaloval si Ondřej Palát (33) během skupinového chatu, v němž odpovídal na otázky českých a slovenských novinářů. Útočník Devils patří k hvězdám letošní NHL Global Series.

Buffalo Sabres přiletěli do Evropy s předstihem, o víkendu hráli v Mnichově. Vzali s sebou i Jiřího Kulicha a Lukáše Rouska. Celek New Jersey se připravoval za mořem a dostavit by se měl během pondělí. Ondřej Palát bude hlavní českou tváří hokejové show. Těší se na pražské publikum a s Devils chce hlavně vyhrát. Přál by si dát gól jako předloni Tomáš Hertl ?

Jak se těšíte na návrat do Prahy, navíc brzy po zlatém mistrovství světa, z nějž jistě máte spoustu krásných zážitků?

„Těším se moc a myslím, že se těší úplně všichni. Je paráda, že se zápasy konají zrovna v hale, kde jsme vyhráli titul mistrů světa, že tam nastoupíme i k prvním zápasům nové sezony NHL.“

Představíte se jako jediná česká stálice. Provedete spoluhráče po Praze?

„Během pondělí, kdy máme přiletět, a v úterý bude trošku čas klukům ukázat město. Zajdeme na večeři. Prahu znám, mám tady byt, přes léto tu trávím dost času. Všichni jsou určitě natěšení, že si to užijeme a zažijeme nějakou srandu. Ve středu a čtvrtek budou tréninky, chceme se hlavně dobře připravit na start sezony.“

Pozornost se zaměřuje většinou na domácí hráče. Vyhovuje vám taková role?

„V pohodě. Poskytnu pár rozhovorů a budu hrát hokej. Nic moc v tom nevidím. Jsem rád, že budeme hrát doma, užiju si to. Ale jak začne zápas, nezáleží, jestli jsme v Jersey, nebo v Praze. Prostě hraju hokej a chci vyhrát.“

Tomáši Hertlovi se to před dvěma lety se San Jose proti Nashvillu nepovedlo, ale skóroval. Znamenalo by to pro vás víc než v Americe?

„Já bych zase raději vyhrál, než dal gól. Samozřejmě kdyby se mi to povedlo, bylo by to skvělé. Zaradoval bych se. Ale po plexiskle skákat asi nebudu.“

V Evropě jste se představil už s týmem Tampy Bay v listopadu 2019 ve dvou zápasech a taky proti Buffalu. Hrálo se ve Stockholmu, obě utkání jste vyhráli. Jak na ně vzpomínáte?

„Do Švédska jsme letěli po víc než deseti sehraných zápasech. A vzpomínám na to hrozně dobře. S Tampou se nám nepovedl vstup do sezony. Ve Stockholmu jsme docela stmelili partu, od té doby začali vyhrávat a na konci získali Stanley Cup. Týden ve Švédsku byl skvělý a strašně rád se k tomu vracím.“

Co od zápasů v Praze čekáte? Budou v něčem jiné?

„Očekávám dobrou atmosféru, ale nepředpokládám, že bude stejná jako při mistrovství světa. Oba týmy budou mít své fanoušky. V Česku a vůbec v Evropě je to však něco úplně jiného. Jinak to bude prostě zápas NHL. Každý bude chtít vyhrát a začít sezonu dobře. Letět zpátky do Jersey s pár výhrami by bylo určitě super.“

Kolik lístků jste potřeboval sehnat? Bombardovali vás známí hodně?

„Mám nějakých patnáct dvacet lístků na každý zápas. Těším se, že uvidím rodinu a kamarády.“

Do kempu Devils přišel na zkoušku Jakub Zbořil. Jakou měl šanci přijet na první zápasy?

„Jsem hrozně rád, že se objevil. Doufal jsem, že šanci využije. Vypadal dobře, první přípravák hrál v sobotu. Mít dalšího Čecha v týmu by bylo super. Moc jsem mu přál, ať získá smlouvu.“

Máte nového kouče Sheldona Keefa, v brance Jacoba Markströma, přišli Pesce, Tatar, Noesen a další. Co říkáte změnám v týmu?

„Všechny jsou super, kluci jsou výborní. I typově jsou přesně, co potřebujeme, abychom byli pro soupeře nepříjemní, Markström v bráně nám hodně pomůže. Všichni si od toho slibujeme, že sezona bude dobrá. Lepší než minulá.“

Do útoku se vrátil Tomáš Tatar, máte radost, že budete mít aspoň slovenského spoluhráče, pokud tedy ne českého?

„Poté, co Tomáš Nosek podepsal na Floridu a Vaňouse (Vítek Vaněček) trejdovali, jsem v týmu nikoho neměl, ale po pár dnech mi hned volal Tomáš, že podepsal a že jsem první, komu to sdělil. Měl jsem strašnou radost. Ještě kdyby Zbořka získal smlouvu, bylo by to skvělé.“

Buffalo trénuje Lindy Ruff, který předtím vedl New Jersey. Jak na jeho působení budete vzpomínat? Bude součástí vaší motivace ho v pražských zápasech porazit?

„Lindy byl výborný trenér, hodně dal mladým hráčům, nechal je hrát. Musím říct, že super člověk a trenér. Ale potřebovali jsme teď trošku svěží vítr, někoho mladšího. Za Sheldona jsem rád a samozřejmě pro nás, ale i pro Lindyho bude motivace vyhrát.“

Minulá sezona se New Jersey moc nepovedla. Co bude potřeba změnit?

„Určitě nám nepomohla zranění, měli jsme jich opravdu hodně. Ale podepsali jsme typově hráče, kteří by nám měli pomoci. Hráče, co budou znepříjemňovat hokej soupeřům, nebudeme už takoví otloukánci, jak se o nás říkalo. Musíme hrát lépe z obrany, jedno, kolik gólů dáme. My nepotřebujeme soupeře přestřílet, my nesmíme dostávat tři a více gólů. Když číslo srazíme na jeden, dva góly, šance vyhrát je větší. Ať už to jsou hráči v defenzivě, ale i útočníci, kteří jsou víc ofenzivně ladění, musí myslet na to, že hrát do obrany je klíč k úspěchu. Jinak si budou počítat góly a body, ale tým bude pod úrovní play off.“

Zmínil jste, jak jste se s Tampou ve Švédsku nakopli a došli až k triumfu ve Stanley Cupu. Jaké odhadujete, že jsou šance Devils?

„Stanley Cup chce vyhrát třicet dva týmů. O tom se ani nebavím. Nicméně náš cíl je postoupit do play off. Tým by měl být lepší a jít si pro místo ve vyřazovacích bojích. Potom už se můžou řešit další věci. Ale věřím, že tým je složený tak, že na play off má. A vstup do sezony bude klíčový.“

