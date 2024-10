Preview NHL: Last dance pro Preds? Dallas s podivem nevylepšil tým

Video se připravuje ... Predators se společně s Lightning postarali o největší transfery během letní přestávky. Majitel rozdal více než 115 milionů dolarů, aby za jeho tým hráli hvězdy Jonathan Marchessault, Brady Skjei či Steven Stamkos. Chicago by rádo překvapilo, Colorado s Dallasem naopak potvrdily role favoritů. Podaří se?

Colorado Avalanche Před dvěma roky získali Stanleyův pohár. Další roky vypadli v prvním, respektive druhém kole. Colorado ale není radno podceňovat před následujícím ročníkem. Z marodky by se totiž měl v průběhu sezony vrátit kapitán Gabriel Landeskog. Švédský útočník od zisku stříbrného grálu neodehrál jediný zápas. I z toho důvodu Avalanche nemohli příliš posilovat. Na začátku července totiž byla nejasná situace nejen okolo kapitána, ale i Valerije Ničuškina. Ten byl na jaře opět suspendovaný z důvodu užití zakázaných látek. Podle posledních informací by se měl ruský útočník do sestavy vrátit v listopadu. Colorado tedy dobře vyhodnotilo situaci. Na volném trhu hráčů neutrácelo velké peníze, tudíž se vejde pod platový strop i s Landeskogem a Ničuškinem na soupisce. A je jasné, že pokud budou Avalanche ve vyřazovacích bojích v plné sestavě, budou patřit mezi favority na vítězství. Klub v létě opustili Sean Walker, Jack Johnson, Tomáš Tatar, Jakov Trenin, Brandon Duhaime a kariéru ukončil Zach Parise. Hráčem ke sledování by mohl být Casey Mittelstad, kterého Colorado získalo během uplynulé sezony z Buffala výměnou za Bowena Byrama. Mittelstadt má potenciál patřit ke klíčovým hráčům týmu.

Dallas Stars Jim Nill, GM Stars, je považován za jednoho z nejlepších v rámci NHL. Vytouženého Stanley Cupu se ale Dallas pod jeho vedením stále nedočkal. Z nepříliš pochopitelného důvodu Jim Nill přes léto tým nevylepšil. Spíše naopak. Do obrany totiž z volného trhu hráčů přivedl Matta Dumbu a Ilju Ljubuškina. Oba by měli sezonu dokonce zahájit v prvním, respektive druhém obranném páru. Přitom v posledních letech předváděli výkony na úrovni třetího obranné dvojice a sedmého obránce. V ofenzivě to ale bude jiná písnička. Minulý rok se do hlavního týmu definitivně zařadili mladíci Wyatt Johnston s Loganem Stankovenem. Nyní by je měl následovat Mavrik Bourque. A šanci má také Matěj Blümel. Momentálně ale není místo v prvních třech formacích. Pokud by si místo v sestavě vybojoval, pravděpodobně by to bylo v posledním útoku. Tahouny mužstva budou opět Miro Heiskanen, Jason Robertson, Roope Hintz a Wyatt Johnston. Dallas disponuje jedním z nejlepších útoků v lize. Poslední rok smlouvy má před sebou brankář Jake Oettinger. Jednička Stars bude chtít napravit nepříliš povedený ročník, aby si mohla po sezoně říci o velký balík.

Chicago Blackhawks V posledních dvou sezonách nenasbírali Blackhawks ani 60 bodů. To by se v následujícím ročníku mělo změnit, ovšem na play off to ještě není. Connor Bedard byl zvolen nejlepším nováčkem a v následujícím ročníku se od něho očekává další progres. Může atakovat i 50 gólů. Vedení klubu se mu rozhodlo pomoci. I proto během léta do týmu přivedlo Tylera Bertuzziho, Teuvo Teräväinena, Ilju Michejeva, Craiga Smitha, Alece Martineze, T.J. Brodieho a Laurenta Brossoita. Zotavený je Taylor Hall. Minulý ročník se nepovedl Lukasu Reichelovi. Vedení mu přesto stále věří a sezonu by měl zahájit ve druhém útoku po boku Halla a Kurasheva. Další progres se očekává i od obránce Kevina Korchinskiho, kterého si Blackhawks vybrali ze 7. místa na draftu 2022. Pokud všichni důležití hráči týmu budou předvádět výkony podle očekávání, Chicago by mohlo atakovat až 90 bodů. Ale ani to by nemělo stačit na účast ve vyřazovacích bojích. Jedno je ale jisté – v Chicagu se opět blýská na lepší časy.

Minnesota Wild Od jara 2015 se Minnesota ani jednou nedostala do druhého kola play off. A co hůř, nikdy nedraftovala ani na prvních třech místech. Těžko byste hledali průměrnější tým v NHL za posledních deset let. Přesto fanoušci mohou mít důvod k radosti před nadcházející sezonou. V Brocku Faberovi, kterého získala Minnesota před 2 roky výměnou z Los Angeles za Kevina Fialu, mohou mít Wild elitního obránce. V útoku září hvězdy Kirill Kaprizov a Matt Boldy. Minnesota by měla opět bojovat o příčky zajišťující účast ve vyřazovacích bojích. Na výraznější úspěch to ale nevypadá. Prioritou klubu by mělo být zlepšení výkonů Marca Rossiho, který by se jednou mohl stát prvním centrem týmu. Poslední sezonu před sebou má legendární Marc-André Fleury. Vítěz olympijských her, Stanley Cupu (třikrát) či držitel Vezinovy trofeje. Kanadský brankář v létě ohlásil, že po následujícím ročníku ukončí kariéru.

Nashville Predators Vedení Predators chápe, že Romanu Josimu, v červnu 34letému elitnímu bekovi, už nezbývá příliš sezon na vrcholové úrovni. I proto do toho vedení v létě šláplo a získalo výrazné posily. Na čtyři roky za 8 milionů dolarů ročně podepsal útočník Steven Stamkos. Na pět let za 5,5 milionu Jonathan Marchessault. Obránce Brady Skjei se s Predators domluvil na sedmileté smlouvě za 7 milionů dolarů ročně. Nového parťáka má Juuse Saros, a to Scotta Wedgewooda. Kanadský brankář se upsal na dva roky za 1,5 milionu. Když bychom porovnali kostry týmů napříč NHL, Predators by patřili mezi nejzkušenější. Nashville má v podstatě dva, maximálně tři roky na to, aby udělal větší úspěch. Pak totiž pravděpodobně přijdou výrazně horší časy. Tahouny týmu kromě Romana Josiho budou opět Filip Forsberg a Juuse Saros. Nadstandardní výkony se očekávají i od Ryana O’Reillyho a právě nově příchozích hráčů – Jonathana Marchessaulta, Bradyho Skjeiho a Stevena Stamkose.

St. Louis Blues Blues na jaře 2019 překvapili celý hokejový svět, když si došli až pro Stanley Cup. Od té doby však zvítězili pouze v jedné sérii. A nic nenaznačuje tomu, že se to v příštím ročníku změní. Tým táhly výkony Roberta Thomase, který minulý ročník patřil mezi elitní centry NHL. Pokud na to naváže i v následující sezoně, zařadí se definitivně mezi nejlepší forvardy ligy. Šířka kádru už není na takové úrovni. V obraně navíc bude celou sezonu chybět zraněný Torey Krug. Z pohledu českého fanouška bude zajímavé sledovat výkony Radka Faksy, který byl do St. Louis vytrejdován v létě z Dallasu. Blues mají poměrně velkou sílu v brance. Joel Hofer potvrdil, že patří do NHL. Jordan Binnington mívá nevyrovnané výkony. Ovšem když je alespoň jeden z nich ve formě, patří k lepšímu průměru v rámci soutěže.

Utah Hockey Club Premiérový ročník v NHL čeká Utah HC. Ryan Smith a jeho manželka Ashley nejprve koupili Arizonu Coyotes, aby tento tým následně přesunuli do Utahu. Vedení klubu dostalo k dispozici větší rozpočet, než na jaký bylo zvyklé v Arizoně, a bylo to znát. Největší posilou je Michail Sergačov z Tampy Bay. Dalšími posilami se stali John Marino a Ian Cole. V ofenzivě se zásadní změny neudály. Klub naopak očekává lepší výkony od Logana Cooleyho, trojky draftu 2022. Tahounem mužstva by měl být opět Clayton Keller. Utah má potenciál patřit k překvapením sezony. Bude ale potřeba, aby se sešla nadstandardní výkonnost nejen u brankářů, ale i u hráčů v poli. Karel Vejmelka by měl sezonu začít jako dvojka za Connorem Ingramem.