Eliáš v kabině motivoval: Hrajeme za Palyho! Kouč tušil, že může odletět

Když legendární útočník Patrik Eliáš měl tu čest podruhé v řadě číst v kabině zahajovací sestavu, jméno Ondřej Palát tam chybělo. „Využil jsem toho a snažil jsem se kluky motivovat, aby hráli i za něj,“ popisoval, jak se snažil v kabině Devils zapůsobit. Mistr světa z Prahy během noci odletěl z české metropole za rodinou zpátky do zámoří, aby byl nablízku těhotné manželce při porodu. „Je to úžasný chlap, skvělý spoluhráč. Přejeme mu jen to nejlepší,“ říká obránce Brendan Dillon.

Eliáš očividně zvolil správná slova. I díky jeho projevu do toho šlápli Devils zhurta a nakonec i bez Paláta soupeře s přehledem porazili 3:1. „Musím říct, že konkrétně na mě Eliho řeč opravdu zapůsobila,“ popisoval slovenský útočník Tomáš Tatar.

Byla to rychlá akce. Během noci se Palát rozhodl, že se musí rychle vrátit za rodinou. Přitom páteční utkání skončilo hodně pozdě. „Věděli jsme už od konce prvního zápasu, že v New Jersey nastala situace, kterou je potřeba monitorovat. A později už bylo jasné, že bude muset odletět a být s rodinou,“ vykládal kouč Sheldon Keefe.

„Stihli jsme se na to připravit, udělali jsme změny v sestavě a pak už jsme jen čekali, jak se to vyvine,“ dodal trenér, jenž Devils převzal před sezonou a hned s nimi má dvě výhry. Tu druhou i bez Paláta. Ten během srpna oznámil, že čekají s manželkou Barborou přírůstek do rodiny. Doprovodili to dojemnou fotkou, na níž se o těhotnou maminku opírá pětiletá dcerka Adélka.

A teď právě přišla ta doba…

„Já jsem to vůbec nevěděl, že jsou takhle blízko. Jenom jsem od něj dostal zprávu, že odlítá, tak jsem mu pogratuloval a popřál hodně štěstí,“ reagoval Eliáš, který vhazoval čestné buly. Je možná symbolické, že právě v Česku, rodné zemi, se Palát dozvěděl, že další dítě je na cestě…

„Určitě je to výjimečné, bude na to vždycky vzpomínat. Je to příjemný příběh,“ říká Eliáš, který byl součástí všech týmových aktivit Devils v Praze. A znovu na vlastní kůži pocítil, jaký má v klubu, s nímž spojil celou kariéru a získal dva Stanley Cupu, respekt.

Také ostatní spoluhráči mluvili po utkání o tom, že hráli i za Paláta. „Jsme za něj moc rádi. Je to velká součást týmu. Víme, že chtěl hrát, je to skvělý chlap. Ale rodinu má na prvním místě,“ říká obránce Brendan Dillon. „Přejeme jemu i Barbaře hodně štěstí,“ zmínil i jeho manželku a jméno vyslovil česky. I z toho je cítit, jak všichni v Devils drží při sobě.

Jeho místo zaujal Paul Cotter, univerzální 24letý útočník, který dokonce skóroval. I on mluvil o tom, že je to gól i vítězství pro kamaráda „Palyho.“ „Scházel nám, ale o to víc jsme chtěli uspět pro něj. Dozvěděli jsme se to ráno,“ vykládal Cotter, který skvěle zaskočil. „Jsme za něj super šťastní.“

Mohl být spokojený. Nejenom ze sobotní výhry, ale i z celkové mise v Evropě. Dva zápasy, dvě výhry. A ještě k tomu i další přírůstek do rodiny Devils.

