Kulich si užil slávu, pak se kál: Gól? Moje chyba… O Devils už nechci slyšet

Dočkal se. Navzdory všem předpokladům vnikl český talent Jiří Kulich do sestavy Buffala, aby ve 20 letech zvládl druhý start v NHL. V Praze, před českým publikem, při absenci Ondřeje Paláta jako jediný krajan na hrací ploše. Těžký úděl, s nímž se mladík nepopral ideálně. Po pádu 1:3 nicméně prokázal, že má tvrdou sebereflexi. „Snažil jsem si zápas užít, ale jakmile jsem udělal chybu, už to nešlo,“ narážel rodák z Kadaně na vítězný gól Devils, k němuž přispěl ztrátou.

Jaký jste měl z druhého utkání pocit?

„Myslím si, že druhý gól byl hlavně mou chybou. Určitě proto nehodnotím zápas pozitivně.“

Máte za to, že vám nedoraz zkomplikuje další cestu v NHL?

„Těžko říct, doufám, že ne, ale na to teď odpovědět nedokážu. Musím k tréninkům přistupovat furt stejně, pořád makat, nechávat na ledě všechno. Uvidíme, co bude.“

Druhý start v NHL, opět proti Devils, znovu na poražené straně…

„Je to tak, o Devils už ani nechci slyšet. (hořce se usměje) Nicméně doufám, že se naskytne šance, abychom jim prohry vrátili.“

Vnímal jste v dobrém aspoň šanci, která se vám lehce nečekaně naskytla?

„Snažil jsem si zápas užít, ale jakmile jsem udělal chybu, moc to nešlo. Samozřejmě jinak splněný sen. Psal jsem hned rodině, kamarádům, byl jsem šťastný. Jsem vděčný, že jsem mohl hrát, ještě k tomu na přesilovce. Za příležitost jsem strašně rád.“

Navíc vás Sabres určili jako zástupce pro slavnostní buly s Patrikem Eliášem. Velká pocta?

„Vhazování bylo krásné. Jsem rád, že mě Rasmus (Dahlin) jako kapitán poslal na led, a mohl jsem být součástí takové slávy.“

Co pro vás znamenalo, že jste v hale měli český kotel?

„Vnímali jsme fanoušky. Byli hlasití a ukázali, jaké to je hrát doma. Za fanklubem jsme s Rousínem den předtím byli osobně.“

Asi hodně chtěli, abyste spolu nastoupili, že ano?

„Cítili jsme to. Byli bychom radši, kdybychom mohli hrát oba, ale bohužel. Dopadlo to takhle.“

Když se zaměříme na výkon týmu, co ho sráželo?

„Chyběly nám střely. Jednalo se o vyrovnaný zápas, ve kterém se trestá každá chyba. Je výhoda, že budeme mít čas porážky vstřebat, připravit se.“

