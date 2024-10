Masivní hit a další triumf Devils v Praze! Kulich v akci, Palát v porodnici

Nashle, NHL! Slavná liga už má v Česku odpracováno. I druhý zápas v zaplněné O2 areně, v níž opět vládla slušná atmosféra, ovládli New Jersey Devils, kteří vyhráli nad Buffalo Sabres 3:1. Tentokrát to zvládli i bez české hvězdy. Ondřej Palát nečekaně chyběl. Proč? Protože spěchal za manželkou do porodnice! Fanoušci tedy upřeli pozornost nejvíc na Jiřího Kulicha, který dostal šanci a naskočil do svého druhého zápasu NHL v kariéře. Ale Sabres v Praze propadli…

Ze dvou zápasů žádný bod. A celkem rozpaky z předvedených výkonů. Sabres opět prohráli, nepomohlo jim ani vytrvalé skandování od věrného fanklubu. Podruhé se radovali Devils, kteří opět měli převahu. Na ledě i v hledišti.

Už během dne se hokejovým éterem šířilo: Ondřej Palát nebude hrát! Spekulace rozvířila na svém účtu na síti X dvojice, která má vlastní podcast Puk Pak Pivo. Ale během pražské mise NHL se dvojice kamarádů stala pomocnými kustody přímo u týmu Devils.

Takže když informaci vynesli ven, bez bližšího upřesnění, začalo pátrání. Na tiskové konferenci před zápasem nechtěl nic prozradit ani kouč Sheldon Keefe. Mezitím se objevily informace, že Palát vůbec nebyl přes den v Praze k vidění.Chyběl i na rozbruslení krátce před utkáním.



Až v tu chvíli přišlo vysvětlení. Na oficiálním účtu New Jersey Devils se objevila krátká zpráva: #NEWS: Devils F Ondrej Palat will not play tonight (personal, related to birth of second child). Že 33letý dvojnásobný vítěz Stanley Cupu nenastoupí z osobních důvodů. Že čeká druhého potomka… Pod zprávou během chvíle naběhlo tisíc lajků.

Lepší omluvu si Palát, mistr světa z Prahy, nemohl nachystat. Koncem srpna oznámil na svém účtu na Instagramu, že čekají s manželkou Barborou přírůstek do rodiny. Doprovodili to dojemnou fotkou, na níž se o těhotnou maminku opírá pětiletá dcerka Adélka. Takže v době, kdy se Devils chystali na druhý zápas, Palát byl nejspíš někde v porodnici.



Tým opustil brzo ráno a vydal se na cestu zpátky do zámoří! „Je to pro něj skvělá událost. Moc mu všichni držíme palce, ať je všechno v pořádku! Rodina je to nejdůležitější," řekl obránce Brendan Dillon.



Čeští fanoušci tedy mířili svoji pozornost na jiný terč. Na 20letého Jiřího Kulicha, který se jako jediný z krajanů objevil v akci. A hned na začátek měl životní zážitek, když mezi něj a Nico Hischiera, kapitána Devils, vhodil puk Patrik Eliáš.

Právě legendární útočník, který v New Jersey odehrál celou kariéru (1240 zápasů v základní části, 162 v play off), měl na starost čestnou buly. V pátek to byl Jaromír Jágr. Tentokrát, logicky, padla volba na Eliáše. Také on slyšel obří aplaus.

Potom se šlo do akce. I s Kulichem, pro něhož to byl druhý zápas v NHL. A shodou okolností opět proti Devils. Ten úvodní duel odehrál před rokem 25. listopadu. Na ledě strávil 14:53 minuty. Nebodoval, jednou vystřelil. Devils vyhráli 7:2.

Pak dlouho trpělivě čekal. Dočkal se až při utkání v rodné zemi! Nastupoval především ve formaci, v níž byli jeho spoluhráči další mladíci: Dylan Cozens (23) a Jack Quinn (23).

Sabres draftovali Kulicha v prvním kole v roce 2022, ale pořádnou šanci zatím nedostal. Teď ho čeká v zámoří třetí rok a doufá, že právě v něm přijde průlom.

„Oba měli výborný kemp, jeden z nich pravděpodobně nastoupí,“ uvedl před utkáním trenér Lindy Ruff. Volba podle očekávání padla na Kulicha. Jeho kamarád Lukáš Rousek se opět usadil jenom do hlediště.

K vidění byl i jeden ostrý hit. To když obránce Brendan Dillon sestřelil hned v sedmé minutě JJ Peterku, německého útočníka, který potom dlouho ležel na ledě. Až po chvíli odbelhal s pomocí masérů rovnou do kabiny.

Podle přísného zámořského protokolu musel na vyšetření. Potom už do utkání nezasáhl. Zkušený bek Dillon, jenž si na začátku zámořské kariéry zahrál v Dallasu chvíli i s Jaromírem Jágrem, vyfasoval dvouminutový trest. Sabres v celém utkání zaostávali, soupeř je jasně přestřílel.

Takže i podruhé odcházeli z jeviště v O2 areně poražení. Pro Kulicha to tedy byla v Praze hořká mise.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:59. Casey, 47:18. Cotter, 54:14. Meier Hosté: 28:18. T. Thompson Sestavy Domácí: Allen (Markström) – Hamilton, Dillon (A), Kovacevic, Siegenthaler, Nemec, Casey – Bratt, J. Hughes (A), Meier – Mercer, Hischier (C), Tatar – Noesen, Haula, Bastian – Lazar, Cotter, MacDermid. Hosté: Levi (Luukkonen) – Jokiharju, Dahlin (C), Byram, Power, Clifton, Samuelsson (A) – Tuch, T. Thompson (A), Peterka – Quinn, Cozens, Kulich – Zucker, McLeod, Greenway – Krebs, Lafferty, Malenstyn. Rozhodčí Hebert, Lee – Cormier, Kovachik Stadion O2 Aréna, Praha Návštěva 16 722 diváků

