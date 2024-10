Eliáš: Devils ukázali sílu. Že Hašek chyběl? Škoda, ale správné rozhodnutí

Už jenom to, že v kabině dvakrát četl zahajovací sestavu, bylo velkým výrazem díků. Patrik Eliáš, legenda New Jersey, byl bývalému týmu neustále nablízku. „Pro mě to bylo fantastický,“ říkal někdejší útočník, který v sobotu vhodil i čestné buly. Na rozdíl od Dominika Haška byl týmu svého srdce neustále na blízku. „Je škoda, že tady nebyl,“ řekl na dotaz deníku Sport a webu iSport.cz.

Neustále se s někým zdravil, fotil se s fanoušky, byl na střídačce, v zákulisí. Svoji roli ambasadora si dvojnásobný vítěz Stanley Cupu právě s Devils užíval. „Nesmírně si toho cením, bylo to skvělý,“ říkal po druhém utkání, v němž opět vyhrál jeho tým.

Jak dvojzápas hodnotíte?

„Bylo to pro hráče fakt těžké. Jsou v jiném prostředí, je začátek sezony, oba týmy si stěžovaly na kvalitu ledu. Puk jim odskakoval, na modré čáře si ho museli jistit. Ale Devils každopádně ukázali velkou sílu.“

Jakou jim predikujete sezonu?

„Management udělal opravdu dobrou práci během léta. Gólmani chytali velmi dobře. Hra našich beků bolela, což potom pomůže i klukům v útoku, když věří, že to vzadu zvládnou. Jsou to zasloužená dvě vítězství.“

Přitom v přípravě Devils nehráli dobře, prohrávali.

„Je super, že se nastartovali zrovna v době, když už jde o body. Třeba jim pomohlo, že jsou v jiné zemi, byli víc uvolnění. Co vnímám a poslouchám kluky, tak trenérský štáb v čele se Sheldonem Keefem odvedl fantastickou práci. Hráči jsou nadšení, rádi pro ně pracují i v tréninku. Což se pak projeví na ledě.“

Měl jste tu čest před zápasem v obou případech číst zahajovací sestavu. Podruhé jste zmínil i absenci Ondřeje Paláta, je to tak?

„Byl jsem trochu nervózní, protože člověk chce říct něco smysluplného, nějak kluky motivovat. V sobotu jsem se je snažil nabudit tak, aby to zvládli i pro Ondru. Protože to pro něj bylo domácí prostředí, moc si chtěl zahrát, přál si to. Ale rodina je přednější, kluci to vzali na sebe a i pro něj vyhráli.“

Vy jste v posledních dnech tušil, že možná bude muset odletět za těhotnou manželkou?

„Vůbec jsem nevěděl, že je to takhle blízko. Jenom jsem od něj ráno dostal SMS, že odlítá. Tak jsem mu popřál hodně štěstí.“

Je to pro něj dost zajímavý příběh, že? Z Česka, kde se hraje NHL, se musel vracet do zámoří kvůli porodu…

„Bude si vždycky pamatovat příjemný příběh. Je pravda, že jsem s Ondrou mluvil už po prvním utkání a byl trochu nesvůj. I na tomhle je vidět, že jsou daleko důležitější věci než hokej.“

Pokud jde o vás, užil jste si oba zápasy? Jste rád za respekt, který vám Devils projevují?

„Je to pro mě fantastický. Ale na druhou stranu je to přirozený, protože takhle se ke mně klub chová od prvního dne, kdy jsem ohlásil konec. Ať už to byly pracovní nabídky, nebo forma další spolupráce. Byl jsem součástí všech jejich akcí, na ledě i mimo něj. Je pro mě pocta, že to s kluky můžu prožít. Nesmírně si toho cením, bylo to skvělý. A byl jsem ready i naskočit!“

Takže jste při oznamování sestavy chtěl přečíst sám sebe!

„No jasně…“ (směje se)

Na druhém zápase byl i váš velký kamarád Václav Varaďa, jenž nejvíc času strávil v Buffalu. Hecovali jste se?

„Ne ne. Díval se na to nezávisle, možná dokonce fandil i nám, protože u nás v Devils byl naposledy na kempu. Takže u nás ho kluci možná víc vnímají.“

Co říkáte na to, že součástí Sabres nebyl Dominik Hašek?

„Je obrovská škoda, že tady nebyl. Je to ikona českého hokeje. Za mě prostě TOP hráč, kterého jsme měli v historii. Nestává se často, aby NHL byla v Praze, navíc zrovna Buffalo, kde hrál. Kdo ví, kdy se to bude opakovat.“

Nechci, abyste řešil politiku. Ale chápete jeho důvody, proč se akce odmítl zúčastnit?

„Myslím si, že to bylo správné rozhodnutí.“