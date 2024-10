NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou ve šlágru. Faksa v novém proti Ruttovi

Hokejová NHL je na startu nové sezony a do akce se opět chystají čeští hráči. David Pastrňák a Pavel Zacha z Bostonu v prvním utkání skórovali, nyní stojí v prestižním šlágru proti Montrealu. Ve svých arénách se představuje New Jersey i Buffalo po dvojutkání v Praze. V sestavě Devils se může objevit i Ondřej Palát a nastoupit tak proti krajanovi Davidu Kämpfovi z Toronta. Radek Faksa s novým zaměstnavatelem ze St. Louis vyráží do San José k Janu Ruttovi. Všechny zápasy vám přinášíme ONLINE na webu iSport.cz.