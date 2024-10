České taháky NHL: Vrána už vyhrál, lídr Nečas. Pastův čas i sedm gólmanů

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se David Pastrňák se už dřív netajil, že má dva hlavní cíle. Stanley Cup a titul mistra světa světa. První si na jaře splnil. Po druhém stále baží. Do nové sezony půjde jako největší česká hvězda, ale NHL nabízí i další příběhy. Jakub Vrána dostane novou šanci, comeback chystá Filip Chytil. Významnější role by se měl dočkat Martin Nečas. Po předehře v podání souborů z New Jersey a Buffalu v Praze odstartuje v noci na středu NHL naostro. Deník Sport vybral sedm témat, proč stojí z českého pohledu za to ji sledovat.

Nový start tam, kde začínal Obstál na zkoušce ve Washingtonu. Klub, v jehož dresu Jakub Vrána pronikl do NHL a se kterým v roce 2018 získal Stanley Cup, v pondělí oznámil, že s ním podepíše jednoroční kontrakt za 775 tisíc dolarů. Sešup z 5,25 milionů dolarů ročně, které pobíral dosud. Ale po osobních i herních trablech, jimiž si prošel, znamená i minimální kontrakt dobrou výchozí pozici pro vytoužený restart. Podle pravidel mohou týmy NHL zapsat do základní sestavy 23 hráčů. V pondělí zbývali na poslední volné místo tři uchazeči. Andrew Cristall se vrátil do juniorky, Ivan Mirošničenko putoval na farmu. Jako vítěz vyšel Vrána, klub zapsal na poslední volný flek jeho. Po třech letech se vrátil tam, kde začínal a kde mu bylo možná nejlíp. Vrána patřil mezi první hráče, kteří podepsali v NHL zkušební smlouvu. Do zámoří odletěl v předstihu, přestěhoval ze se St. Louis a všechno podřídil tomu, aby v kempu Capitals uspěl. Sehrál čtyři přípravné zápasy. Připsal si dva body (1+1), s bilancí minus 3 na tom byl stejně jako třeba jedna z opor Dylan Strome. Byl nejlepší v týmu v počtu střel (11), střeleckých pokusů (18) a gólových šancí (12). Vedle Johna Carlsona, Toma Wilsona a Alexandra Ovečkina bude pražský rodák čtvrtým pamětníkem triumfu Capitals v Poháru. Dostal novou šanci, což už je úspěch. Po zranění T.J. Oshieho jeho šance narostly, zbývá v hierarchii křídel přeskočit ještě někoho před sebou. Jakuba Vránu čeká hodně nejistá mise za získáním si smlouvy ve Washingtonu • Foto profimedia.cz

Čas pro Pastrňáka V přípravě řekl David Pastrňák jasně: „Chci vyhrát Stanley Cup.“ V roce 2019 dělila Boston od triumfu jediná výhra ve finále proti St. Louis. O čtyři roky později Bruins coby rekordmani základní části vypadli v prvním kole s Floridou, v minulé sezoně jim pozdější šampioni z Panthers zatarasili cestu ve druhé rundě. Pastrňák začíná 11. sezonu v NHL. V první lajně mají s Pavlem Zachou nového centra. Jako volný hráč podepsal Elias Lindholm, který dosud působil v Calgary. Může přijít čas pro Pastu. Ve 28 letech patří k hlavním tahounům týmu, může útočit na čelo hitparády střelců i produktivity a získat některou z trofejí. Sen o titulu mistra světa už si splnil, baží po Poháru. Boston na to má, jenže po trofeji touží dalších 31 týmů. Pastrňák dává přednost videohovorům. • Foto Profimedia.cz

Gudas hlídá mladé Ducks V tak mladém týmu si může připadat jako babysitter, který hlídá děti. Dvě sezony hráli Ducks bez určeného lídra, v nové sezoně mužstvo povede coby kapitán Radko Gudas. Další obránce Cam Fowler za 15 let v NHL jinde než v Anaheimu nehrál. GM Pat Verbeek však ukázal na vousáče, jenž přišel teprve loni, hráči za českým ranařem taky stojí. Cení si jeho přístupu. Gudasovo vůdcovství nespočívá v proslovech, nýbrž v tom, co hokeji a týmu odevzdává. Je férový, šíří pozitivní atmosféru. Ve 34 letech bude dohlížet na budoucnost Ducks, s nimiž má smlouvu ještě na dva roky. Poprvé může být vyměněn do klubu podle vlastní volby, hlavně si však přeje zažít v Anaheimu mnohem lepší sezonu než naposledy, kdy ztrácel na play off 39 bodů. Český bek Radko Gudas v novém dresu Anaheim Ducks, kteří vyjedou do nové sezony i se staronovým logem • Foto x.com

Nečas lídrem Hurricanes Další ze zásadních strůjců zlatého úspěchu českého týmu na šampionátu v Praze dostane po letní vichřici v Raleigh víc prostoru a času na ledě. Přitom se zprvu spíš zdálo, že Martin Nečas z Caroliny odejde. Nabídek se sešlo dost, jako chráněný volný agent však neměl osud ve svých rukou. Hurricanes mezitím opustili Jake Guentzel, obránci Brady Skjei a Brett Pesce. Nečas se nakonec s novým GM Ericem Tulskym dohodl na dvouleté smlouvě za 13 milionů dolarů. V minulých sezonách kolem něj rotovali různí spoluhráči, občas neladil se systémem kouče Roda Brind´Amoura. Do nové sezony by měl hrát ve druhé formaci vedle Andreje Svěčnikova a Jespera Kotkaniemiho a patřit k lídrům, počítá se s ním na první přesilovku. Martin Nečas rozhodl o výhře Caroliny v prodloužení • Foto Profimedia.cz

(Ne)jasné jedničky a věčný náhradník O gólmany není nouze. Ze sedmi českých gólmanů v minulé sezoně byl jasnou jedničkou pouze Petr Mrázek v Chicagu. Do stejné role spěje v Anaheimu šampion Lukáš Dostál, který má jednou nahradit Johna Gibsona. Ducks sice přivedli kdysi velmi nadějného Švéda Oscara Danska, po kempu ho však šoupli na farmu a cestovatel James Reimer přišel jako pojistka. Další musí o pozici startéra zabojovat: Dan Vladař v Calgary, Vítek Vaněček v San Jose a Karel Vejmelka v Utahu. Davida Ritticha stíhá osud věčného náhradníka. Naposledy měl v Los Angeles přednost Cam Talbot, teď to bude nejspíš Darcy Kuemper. Jiří Patera z Vegas zamířil do Vancouveru, pak do Bostonu a zase zpět. Začne na farmě, ale po zranění Thatchera Demka může dostat příležitost. Brankář Daniela Vladaře čeká v Calgary klíčová sezona • Foto profimedia.cz

Chytilův comeback do Rangers Ve 25 letech začíná znovu. Minulá sezona se mu smrskla na deset zápasů. Filip Chytil se potýkal s následky otřesu mozku, který utrpěl loni v listopadu. K návratu se chystal koncem ledna, jenže po pár trénincích se problémy vrátily. Za New York Rangers až během play off stihl šest utkání, ale pořád to nebyl on. V přípravě na nový ročník si vedl mnohem líp. Naskočil do čtyř utkání s bilancí 2+3. Oba góly dal v přesilovce. Na Manhattanu otevírá svou už osmou sezonu, na jejím startu mu kouč Peter Laviolette svěřil místo v centru třetího útoku, s Kaapem Kakkem a Willem Cuyllem na křídlech. Ve 25 letech chystá comeback, svým způsobem začíná znovu. Potřebuje se dobře chytit od začátku. Pokud vydrží zdravý, mohl by se posunout výš. Filip Chytil v dresu New York Rangers • Foto profimedia.cz