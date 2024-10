NHL ONLINE: Pasta a spol. opět proti Floridě, Palát hraje s Utahem

Začátek nového hracího týdne nabízí šest zápasů NHL. Tři duelu jsou na programu už od 19.00. Hokejisté Bostonu s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou mají doma možnost vrátit Floridě prohru z úvodu sezony. New Jersey, za které hraje Ondřej Palát, nastupují proti Utahu. Los Angeles (David Rittich) se představuje v Ottawě. V noci Filip Chytili hájí barvy New York Rangers proti Detroitu. Ivan Ivan v dresu Colorada hraje s New York Islanders. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.