Chytil u demolice Montrealu, řádí po zranění. Kouč Rangers: Nejlepší zápas

Dvakrát se Filip Chytil trefil naposledy 6. února loňského roku proti Calgary. Tentokrát dal obě branky v přesilovce. První gólovou akci ze 12. minuty začal a taky zakončil. V obranném pásmu zastavil pronikajícího Evanse, zavezl puk až do útočné třetiny, rozehrál a pak zvýšil na 4:0. V 56. minutě obstaral z dorážky šestý zásah Rangers. Mezitím připravil pátý gól, po jeho přihrávce pálil přesně Braden Schneider.

K rodákovi z Kroměříže se přidali i parťáci ze třetí lajny. Kaapo Kakko rovněž bral tři body (1+2), Will Cuylle dva (0+2). Celý útok řádil, dohromady mělo Chytilovo trio deset střel na branku. Hráči Montrealu po celý duel marně hledali způsob, jak ho účinně bránit. „Jsem moc rád za oba góly. V naší formaci jsme si vytvářeli šance, byli jsme produktivní. Chceme v těchto výkonech pokračovat,“ pochvaloval si Chytil.

„Tihle kluci hrají ve velké pohodě. Už v minulých zápasech si vedli dobře, jen se možná nedočkali odměny z pohledu statistik. Teď to vyšlo. Jsem za ně moc rád, že přispěli i bodově. Jsou pro nás ohromně důležití,“ povídal uznale hlavní kouč Rangers Peter Laviolette.

Nejsou to hvězdy jako Mika Zibanejad, Chris Kreider, Alexis Lafreniere nebo Artěmij Panarin. Do sezony však vstoupili úžasně. Jejich kombo patří k nejefektivnějším útočným trojkám celé NHL. Při hře pět na pět ještě nedostali gól. Cuylle je s devíti plusovými body nejlíp z celého mužstva, Chytil jich má osm, Kakko sedm.

Ať už tráví hromadu času v útočném pásmu, rotují s pukem nebo si vytvářejí šance kolem branky, snímají tlak z horní šestice útočníků. A dodávají mužstvu ještě větší sílu. Jen se moc neprosazovali v koncovce. Do zápasu v Montrealu byli Chytil, Kakko a Cuylle u pěti vstřelených gólů Rangers, jenže sami dali pouze dva. Než přišly tři zásahy proti Canadiens.

„Máme za sebou jen šest utkání, výkonnost musíme neustále potvrzovat. Zatím však můžeme být spokojení. Měli jsme spoustu šancí i v minulých zápasech, ale neskórovali jsme. Tentokrát nám to padalo. Je skvělé, že se prosazují všechny lajny a že kdokoli může rozhodnout,“ uvedl Chytil.

Skvělý vstup do sezony je pro něj zadostiučiněním. Vrátil se v plné síle poté, co kvůli zdravotním problémům sehrál v minulém ročníku pouze deset utkání základní části. „Moc si to užívám. Na trénink chodím s úsměvem a dobrou náladou. Těším se na každý zápas, snažím se do toho dávat úplně všechno. Zároveň se chci neustále zlepšovat,“ líčil.

I díky jemu jsou Rangers v laufu. Tým se vystřelil do čela Východní konference, jediný bod ztratil s Utahem po porážce 5:6 v prodloužení ve druhém zápase sezony. Blueshirts se zároveň stali teprve druhým týmem za posledních 30 let, jenž v úvodních šesti duelech nasázel pokaždé aspoň čtyři branky. Naposledy se to povedlo Floridě před třemi lety. „Všechny naše formace si drží konstantní výkonnost, přispívají v útoku i defenzivě. Proti Montrealu se to jen potvrdilo. Myslím, že to byl zatím náš nejlepší zápas v sezoně,“ ocenil trenér Laviolette.