Gudas: Dostál má na Vezina Trophy. Jsem rád, když mě chválí manželka

Anaheim od začátku sezony dvakrát vyhrál, utrpěl tři porážky, ale získal víc bodů než Edmonton Oilers, poslední finalisté Stanley Cupu a soupeři v divizi. Gudas už je zase ve svém živlu, má za sebou první šťouchanici. V zápase proti Utahu po něm vystartoval Josh Doan. „Byl to spíš wrestling než bitka. Rozhodčí nás rychle rozdělili, pochopili, že není stejná váhová kategorie. Ale mladý kluk, chtěl se ukázat,“ říká bourák, který dřív nebyl jiný.

Lukáš Dostál se po zranění Johna Gibsona zhostil role jedničky Ducks a chytá fantasticky. Na květnovém šampionátu v Praze byl vyhlášen nejlepším brankářem. Může z něj v NHL vyrůst gólman hodný Vezina Trophy? „Myslím, že ano,“ odpovídá bez váhání Radko Gudas. „Je znát, že má najednou sebevědomí a chce být ten gólman, ta jednička, chce nás táhnout a být brankářem, na kterého se můžeme spolehnout.“

Sám Norris Trophy pro nejlepšího obránce asi nezíská, tu dostávají většinou produktivní a tvořiví beci. Český řízek nejspíš nedostane ani Lady Byng Trophy pro nejslušnějšího hráče. Čeho by tedy chtěl dosáhnout? „Rád bych, kdyby byla cena i pro defenzivního obránce, ale nemůžu říct, že by to bylo něco, bez čeho nemůžu žít. Já jsem vždycky rád, když mě pochválí manželka nebo táta. Pro mě nejsou v hokeji osobní trofeje tak důležité jako týmové. Jestli něco v budoucnosti přijde, budu hrozně rád. Mnohem radši bych byl za týmovou trofej,“ přiznává.

Česko si místo v TOP pozicích zaslouží

Mistr světa z Prahy líčí, jaký ohlas měl zisk zlata v zámoří a jak vnímá turnaj 4 Nations Face-off, který se v únoru bude hrát bez české účasti. „Určitě bude zábavné to vidět. To je, jako kdybych nejel na olympiádu. Stejně se na ni kouknu, protože mě to zajímá. Chci vidět, jak hokej bude vypadat. Jsou to nejlepší z nejlepších, proč ne. Sice se budu koukat někde z pláže, ale dívat se budu,“ usmívá se.

Co můžou Češi udělat, aby příště nechyběli? „V další sezoně jedeme na olympiádu. Když se připravíme, jak jsme se připravili na mistrovství světa letos v květnu, a olympiáda se nám povede, jasně si o to řekneme. Místo v TOP pozicích si zasloužíme. Je na nás, abychom si o ni řekli zpátky, aby i hokejový svět viděl, že nás nemůžou vynechávat,“ míní Gudas.

V NHL má s Anaheimem smlouvu ještě na dva roky. V pořadu Insider NHL prozradil, jaký jiný sport by si vybral, až skončí. V létě si zkusil pár nadhozů a odpalů jako baseballista. „Spíš bych dal přednost nějakému kontaktnějšímu sportu,“ naznačuje v rozhovoru Radko Gudas.

