NHL ONLINE: Pastrňák proti Flyers, Vrána hostí Chytila. V akci i Gudas

Noční hokejový program nabízí sedm zápasů NHL. David Pastrňák a Pavel Zacha v barvách Bostonu hrají proti Philadelphii. Anaheim s kapitánem Radko Gudasem a brankářem Lukášem Dostálem startují na ledě New York Islanders. Jakub Vrána v dresu Washingtonu čelí New York Rangers s Filipem Chytilem v sestavě. Ottawa hostí St. Louis (Radek Faksa). Jakub Lauko bojuje za Minnesotu v Pittsburghu. V San Jose by mohlo dojít na brankářský souboj Vítek Vaněček - David Rittich (LA Kings). ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.