Životní sezona? Nečas je na cestě za stovkou bodů, osolil Pastu

Gól, k tomu tři asistence a už je v desítce bodování NHL. Carolina Hurricanes se po šesti zápasech vrátili z cest a o čtvrteční halloweenské noci roznesli Boston doma 8:2. Martin Nečas přispěl čtyřmi body, což se mu povedlo potřetí v kariéře. Líp pro něj vyzněl i souboj českých titánů s Davidem Pastrňákem. S bilancí 5+10 po devíti zápasech má našlápnuto k životní sezoně. Tímhle tempem by mohl hravě pokořit stovku.

Sedm přesilovek a z nich tři góly. Tři branky během 52 sekund. Dohromady pět zásahů, z toho dva vlastence. A taky trest za nesportovní chování pro kouče Roda Brind´Amoura. Tohle všechno se událo už během první třetiny. „Ukázalo se, jak jsou důležité speciální týmy. V početní převaze jsme skórovali celkem třikrát, což je super. Právě v tom byl rozdíl,“ pochvaloval si Martin Nečas, který zvyšoval v čase 18:06 na 4:1.

„Tohle je něco, na co se hodně zaměřujeme už od přípravy. Jsem rád, že se to vyplácí,“ dodal. Sám nejprve v přesilovce poslal puk na modrou čáru Gostisbeherovi, jehož tvrdou ránu tečoval Svěčnikov. Při další výhodě hledal ze své parkety na levé straně spoluhráče u opačné tyče. Kotouč však škrtnul o brusli bostonského obránce Carleho a odrazil se do sítě.

Před pátým zásahem Canes poslal puk před bránu Jarvisovi, který bekhendem našel opět Svěčnikova. Svou celkově desátou asistencí pomohl „Neči“ k premiérovému gólu v sezoně parťákovi Jesperimu Kotkaniemimu, který uzavřel na 8:2.

„Mám dojem, že jsme byli velmi dobří od samého začátku,“ hodnotil kouč Brind'Amour. Klíčové přitom byly tři rychlé zásahy v rozmezí necelé minuty na konci první části, kdy gólovou vichřici završil právě Nečas. Rychlejší smršť předvedli Hurricanes téměř na den přesně před 18 lety, kdy jim na tři trefy stačilo 43 sekund.

Čtyři body v jednom zápase zaznamenal Nečas naposledy 27. března 2021 proti Tampě. S celkem 15 body vyskočil mezi deset nejproduktivnějších hráčů NHL. Bodoval popáté za sebou. Během své série přispěl čtyřmi góly a měl osm asistencí. Všechny tyto zápasy byly pro Carolinu vítězné.

Nečasova bodová série 22. 10. Edmonton 3:2 pp 3 (1+2) 24. 10. Calgary 4:2 2 (1+1) 26. 10. Seattle 4:1 1 (0+1) 28. 10. Vancouver 4:3 pp 2 (1+1) 31. 10. Boston 8:2 4 (1+3)

Rodák z Nového Města na Moravě se navíc stal teprve třetím hráčem v historii klubu, který posbíral 15 bodů dřív, než sehrál deset utkání. Před ním to byli John Anderson (18 v sezoně 1985/86) a Eric Staal (15 v ročníku 2005/06).

Ofenzivní tahoun Hurricanes prožívá oslnivý start. Dostává prostor, naposledy hrál 19 minut. Vyhlásili ho druhým nejlepším hráčem zápasu. Taky v souboji českých hvězd osolil Pastrňáka, na body vyhrál 4:2.

Pasta asistoval u obou gólů Bruins. Poprvé poslal puk Marchandovi, který mu ho chtěl vrátit. Přihrávka změnila směr od nohy obránce Slavina a bylo to 1:1. Ještě předtím však nebyl u vlastní branky dost důsledný a hosté inkasovali. Ve druhé třetině se ocitl sám proti brankáři Kočetkovovi, ale ten ho vychytal.

V jedenácti duelech získal 10 bodů (6+4), ale herně to ani z jeho strany není ono a tým strádá. Swaymana po šesti gólech střídal v polovině utkání Korpisalo. Bruins prohráli pátý zápas z posledních šesti.