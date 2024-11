Nejlepší gólman NHL! Dostál září, může dosáhnout na trofej pro MVP

Byl vyhlášen nejlepším brankářem a zvolen do All-Star týmu domácího mistrovství světa. Takže není překvapením, jak si Lukáš Dostál vede v současné sezoně. V zámoří se mu zaslouženého respektu a doznání dostává až nyní. Gólman Anaheimu je klíčovou oporou Ducks a momentálně dokonce nejlepším hráčem na tomto postu v celé soutěži.

Očekávalo se, že Ducks udělají v probíhající sezoně progres. Zatím se to ale nedaří. Hráči v poli neodvádí dobré výkony a Anaheim patří k nejslabším týmům ligy. Důkazem je, že Lukáš zasáhl zatím do 9 utkání a soupeři si vytvořili více než 33 očekávaných gólů. V průměru na zápas jde o nejvyšší hodnotu mezi všemi brankáři. O moc lehčí roli nemá ani Petr Mrázek v Chicagu.

Leckdo hodnotí kvalitu defenzivy na základě inkasovaných gólů. To ovšem není správný ukazatel. Stává se, že hráči v poli neodvádí dobré výkony směrem do obrany, ovšem gólman chytá výborně. Jako Dostál v dresu Anaheimu. Ducks totiž soupeřům dovolí si při přepočtu na 60 minut hry vytvořit více než 4 očekávané góly, což je nejhorší hodnota v lize. A někdy se zase stává, že obrana odvádí nadstandardní výkony, ale gólmani se zrovna nepotkali s formou.

Vládce NHL

Kdyby Dostál předváděl celou sezonu výkony jako doposud a Ducks se dostali do play off, byl by kandidátem na Hartovu trofej. Ta se uděluje nejužitečnějšímu hráči sezony. Ano, až tak fantastické výkony český fantom předvádí. Chytil už více než 13 gólů nad očekávání a v tomto směru je suverénně nejlepší. Měl výrazný podíl na 9 z 10 získaných bodů v dosavadním ročníku.

brankář / zápasy / chycené góly nad očekávání

Lukáš Dostál (Anaheim) 9 13,0 Igor Šesťjorkin (NY Rangers) 9 11,6 Frederik Andersen (Carolina) 4 7,1 Cam Talbot (Detroit) 6 5,5 Andrej Vasilevskij (Tampa Bay) 10 4,7