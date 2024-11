Coloradu se vrací ruský průšvihář. A trenér se těší: Potřebujeme pomoc

Valerij Ničuškin může s mužstvem pouze trénovat. Dál setrvává v asistenčním programu NHL a NHLPA třetího stupně. Poprvé programem procházel od poloviny ledna do března. Do třetí fáze byl zařazen 13. května kvůli předchozímu porušení podmínek a dostal půlroční zákaz činnosti bez nároku na plat. Podle médií neprošel testem na drogy. O trestu se dozvěděl hodinu před čtvrtým čtvrtfinále proti Dallasu. V té době se s devíti trefami dělil o vedení mezi střelci play off. Nešlo o první případ, kdy měl Ničuškin takové problémy.

V minulosti čelil podezření z dopingu. Byl vyšetřován kvůli podezřele vysoké hladině testosteronu. Jeho případ spadal pod rozsáhlý skandál z roku 2013 kolem zmanipulovaných dat z moskevské laboratoře, jímž se zabývala Světová antidopingová agentura WADA. Trestu unikl, na základě výsledků analýz provedených v laboratoři ve Švýcarsku byl podle Ruské hokejové federace zproštěn všech obvinění. Ve stejném roce ho v prvním kole draftoval Dallas.

V NHL dlouho nesplňoval předpoklady. Po čtyřech sezonách se stěhoval do Colorada a chytil se, v posledních třech ročnících patřil ke klíčovým postavám. V roce 2022 podepsal smlouvu na osm let za 6,1 milionů dolarů ročně. Během play off 2023 musel tým opustit. Před třetím zápasem prvního kola v Seattlu našel lékař mužstva na jeho pokoji v hotelu Four Seasons intoxikovanou ženu, která pak byla převezena do nemocnice. Ničuškin odjížděl na letiště v policejním doprovodu.