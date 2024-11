Pohádka 1000 a 1 bodu. McDavid je The Great II, píší v Kanadě. Dorazil i otec

Všichni tušili, že ten den jednou přijde. Otázka nezněla, zda Connor McDavid v NHL dosáhne hranice 1000 bodů, ale kdy se mu to povede. Svůj další zápis do historie vytesal 27letý kapitán Edmontonu ránou z jedničky v čase 22:44 čtvrtečního střetnutí s Nashvillem. Na čtyřmístnou kótu dosáhl v 659. zápase kariéry, což je čtvrtý nejnižší počet v historii, navíc coby čtvrtý nejmladší hráč. V prodloužení ještě nahrál na vítězný gól. Oilers vyhráli 3:2.

Pokořit bájnou metu mohl Connor McDavid o čtvrteční noci už při prvním střídání po půlminutě hry, kdy se snažil zasunout puk zpoza brankové čáry. Na konci první třetiny pálil z mezikruží po přihrávce Leona Draisaitla. Kapitánův otec na tribuně obrátil oči v sloup a vzýval svaté. Syn se na střídačce smál a vlídně poplácal německého útočníka po helmě. Po přestávce to přišlo.

Výpad dva na jednoho, Draisaitl počkal a perfektně nabil z levé strany. McDavid vypálil z voleje a trefil. Vzápětí se na něj sesypali všichni spoluhráči. Draisaitl pak předal šťastnému střelci puk a svorně odjeli na střídačku.

Lepší hrdinové tenhle příběh nemohli napsat. Draisaitl se během McDavidovy cesty k tisícovkovému jubileu spolupodílel na 445 gólech. Ve 103 měl prsty obránce Darnell Nurse, jenž byl u zrodu akce. Stejný hráč rozhodl v nastaveném čase. Asistenti? Osudoví parťáci McDavid s Draisaitlem. Novodobá pohádka 1000 a jednoho bodu.

„Je zvláštní, jak tohle funguje. Vzpomínám si, že když jsem si v covidové sezoně (na 56 zápasů) připsal svůj stý bod, oba v tom jeli taky. Je docela zvláštní, že to přišlo od Lea, a Darnell to předtím navíc skvěle zahrál. Spoluhráči, s nimiž jdete do boje, kluci, kteří jsou tu odjakživa, v časech dobrých i zlých, budujete si bratrství a vzájemná pouta. A my tohle určitě máme,“ připomněl McDavid po zápase.

Stal se 99. hráčem v historii, který v NHL pokořil tisícovku. V 659 zápasech dal 341 gólů a měl 659 asistencí, což je taky zajímavá náhoda. K tomu pak přidal ještě čárku za podíl na trefě v prodloužení. Je čtvrtým nejrychlejším hráčem v historii, který mety dosáhl. Pouze Wayne Gretzky (424 zápasů), Mario Lemieux (513) a Mike Bossy (656) to stihli dřív.

„Už jen vidět, jak spoluhráči reagují, pro mě znamená všechno. Jak jsou šťastní, slyšet fanoušky. Tohle je pro mě víc než jakákoliv čísla nebo něco podobného. Abych byl upřímný, byl to opravdu speciální moment,“ pravil McDavid.

„Věděli jste, že tento den přijde, ještě než Connor McDavid dokončil svou první sezonu v NHL. Už když byl osmnáctiletý kluk, měl svůj osud předurčen. Superhvězda. Generační hráč. Potenciál, který z něj udělá největšího velikána všech dob. Druhý příchod Wayna Gretzkyho. Během několika týdnů jsme se mohli přesvědčit, že je pravda, co se o něm povídá, a že město, které se kdysi pyšnilo hráčem přezdívaným The Great One, má nyní svého The Great II,“ napsal Edmonton Journal.

Oilers nastoupili podruhé za sebou doma. McDavid si v úterý proti Islanders připsal čtyři body a bylo zřejmé, že na tisícovku bodů dohmátne v Edmontonu. „Byla to jen otázka času,“ poznamenal. „Přicestoval i můj táta, takže se nemohlo stát, že bych to nedal. Měl by pak dlouhý let domů,“ povídal po dosažení bodového milénia.

Pětkrát ovládl ligovou produktivitu a získal Art Ross Trophy. Třikrát získal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL a čtyřikrát Ten Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle hlasování hokejistů. Jednou si vystřílel Maurice Richard Trophy. Největší sen si zatím nesplnil – vyhrát Stanley Cup. Sbírá nejrůznější ocenění, víc si však váží cesty, po níž se ubírá.

„Některé věci mě dojaly víc, než jsem si myslel,“ přiznal jindy rozvážný McDavid. „Člověk prostě jenom hraje celý život hokej, který miluje. Už to dělám deset let. Je to opravdu speciální. Vážím si toho. Právě takové okamžiky člověku umožňují, aby se ohlédl dozadu a byl za všechno vděčný,“ dodal.