Hon na Gretzkyho dres: Legenda na krádež přišla v novinách, stojí miliony

Vzhledem k pestré a bezpochyby úspěšné kariéře se není čemu divit, že se z Kenta Nilssona stal sběratel hokejových cenností. Bývalý obávaný střelec s přezdívkou „Magic Man“, jenž v 70. a 80. letech válel v NHL a již zaniklé WHA, měl díky péči matky ve sbírce především své dresy z nejlepší hokejové ligy světa, reprezentace, ale i z řady evropských angažmá včetně Švýcarska, Itálie či Španělska. Největší chloubou byl ovšem trikot, který nosil Švédův velký kamarád Wayne Gretzky.

Nilsson k dresu s ikonickým jménem a číslem 99 přišel těsně po finále Kanadského poháru 1984, ve kterém Švédsko prohrálo 4:5 s Kanadou. S kanadským velikánem, po jehož boku o tři roky později vyhrál s Edmontonem Stanley Cup, se tehdy spontánně dohodli na výměně. Od té doby měl nyní osmašedesátiletý rodák z Nynäshamnu velkou cennost bezpečně schovanou s dalšími hokejovými věcmi ve sbírce, o kterou se dlouhé roky starala jeho matka.

K nečekané, až šokující změně došlo až o mnoho let později. V roce 2014, kdy byl Nilsson na cestě do španělského letoviska v Marbelle. Hráč, který mezi švédskými hokejisty NHL dodnes drží rekord s nejvíce body za sezonu (49+82 v ročníku 1980-81), se při listování v kanadských novinách zarazil u článku, v němž stálo, že si jeden vášnivý sběratel Gretzkyho artefaktů koupil jeho dres z již zmíněného Kanadského poháru.

„Věděl jsem, že existuje jen jeden takový dres a ten mám já. Když jsem se vrátil domů, zjistil jsem, že je pryč,“ vzpomínal dvojnásobný účastník utkání hvězd NHL pro švédský deník Expressen. „Byl to šok. Věděl jsem přesně, kde ho doma mám, ale najednou zmizel.“

Člen Síně Slávy IIHF také tvrdí, že ví, kdo se mu vloupal do domu a sebral vzácný trikot. Bohužel mělo jít o člena rodiny. Zlodějem údajně byl Nilssonův synovec, konkrétně syn jeho sestry, který měl tehdy vážné problémy s drogovou závislostí.

Dal bych mu další, řekl Gretzky

Okradený strýc se později od problémového příbuzného dozvěděl, že nehledal ani tak hokejové cennosti, spíš se snažil najít něco, za co by snadno a rychle přišel k velkým penězům. Gretzkyho dres měl na jihu Švédska prodat neznámému cizinci za 500 dolarů, aniž by tušil, jakou by mohl mít ve skutečnosti cenu. Podle magazínu Toronto Sun má mít momentálně hodnotu 400 tisíc dolarů, což je v přepočtu více jak 9,5 milionu korun.

Každopádně se měl dres po prvním prodeji přesunout do Kanady a o jeho bližší poloze nebylo dlouho nic známo. Nilsson se však nyní ukradené cennosti dostal na stopu. Má být momentálně v Albertě. „Vím, kdo dres má, mluvil jsem s ním. Ten člověk ví, že je kradený, ale nechce ho vrátit. Je to smutné. Chce vrátit zpět peníze, prý za něj zaplatil 40 tisíc dolarů,“ prozradil velikán švédského hokeje.

O odkoupení svého majetku ani na moment neuvažoval. „Proč bych si kupoval zpět dres, který je můj a byl mi ukraden? K čemu mu je, když ví, že je kradený? Co s tím udělá? Vždyť ho teď nemůže ani prodat,“ nechápal zklamaný Nilsson. O peníze mu přitom vůbec nejde. Dres nejlepšího hokejisty všech dob pro něj zkrátka hodně znamená.

Vicemistr světa z roku 1990 se obává, že dar od slavného kamaráda už nikdy neuvidí. „Myslím, že to bude zatraceně těžké. Viděl jsem fotky jeho kanceláře, ve které měl dres pověšený na zdi, ale než přijela policie, dal ho pryč. Nevím, co je to za člověka,“ řekl Nilsson. S případem se tak obrátil na kanadskou policii, která se dres od údajného současného držitele pokusila získat. Nejprve policisté nebyli vpuštěni, když se pak vrátili s povolením k prohlídce, nenašli nic. Dalších komentářů k vyšetřování se kanadští strážci zákona zatím zdržují.

V Kanadě si ovšem nejen policie přeje, aby se trikot vrátil původnímu majiteli. Do honu za dresem se totiž vložil i sám Gretzky. Nejproduktivnější hráč v historii NHL nejprve navrhoval, že by Nilssonovi, kterého během kariéry označil za nejtalentovanějšího hokejistu, věnoval nový dres.

„Dal bych mu další. Ale jediná replika, kterou jsem měl, je nyní v Hokejové síni slávy v Torontu,“ potvrdil třiašedesátiletý Kanaďan médiím. „Doufám, že policie dres najde a situaci vyřeší. Neumím si představit, že by někdo mohl tento dres prodat. Svět sběratelů je docela malý. Jakmile by se objevil na trhu, lidé by dostali tip, kde je a kdo ho má.“